Altın yeni haftaya yükselişle başladı

Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde doların zayıflaması ve ABD Hazine tahvil getirilerinin gerilemesiyle yükselişini sürdürdü. Spot altın, 4330 dolara kadar yükselişin ardından, cuma gününe göre yüzde 0,54 artışla ons başına 4.326,87 dolardan işlem görüyor.

Dolar endeksi, geçen hafta görülen 2 ayın en düşük seviyesine yakın seyrederken, 10 yıllık ABD tahvil getirileri sınırlı düşüş kaydetti. Bu gelişmeler, altını yurt dışı yatırımcılar için daha cazip hale getirdi.

OANDA kıdemli piyasa analisti Kelvin Wong, ABD tarım dışı istihdam verileri öncesinde altının güçlü seyrini koruyabileceğini belirterek, zayıf istihdam sinyallerinin dolar ve kısa vadeli getirileri baskılayarak fiyatları 4.380–4.440 dolar aralığına taşıyabileceğini söyledi.

Fed, geçen hafta 25 baz puanlık faiz indirimi yaparken, enflasyonun yüksek seyri ve iş gücü görünümündeki belirsizlik nedeniyle temkinli mesajlar verdi. Piyasalar gelecek yıl 2 faiz indirimi fiyatlarken, bu haftaki istihdam verisi beklentiler açısından kritik görülüyor.

Spot gümüş yüzde 1,15artışla ons başına 62,56 dolara çıktı. Gümüş, cuma günü 64,65 dolar ile rekor kırmasının ardından geri çekilmişti. Gümüş fiyatları yılbaşından bu yana yüzde 115 artış kaydetti.