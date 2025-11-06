Altın yeniden 4 bin doların üzerine çıktı

Altın fiyatları, yatırımcıların en son ABD iş gücü verilerinin Fed'in politika görünümü üzerindeki etkisini değerlendirmesiyle birlikte ilk işlemlerde yeniden 4.000 doların üzerine çıktı.

Ons altın 4016,84 dolara kadar yükselişin ardından düne göre yüzde 0,7 artışla 4.012,41 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ons altının bu seviyelerde tutunması halinde yukarı hareketin 4.049 dolar direncine gidebileceğini işaret ediyorlar.

İş gücü piyasası endişeleri hafifletti

Özel sektör istihdamındaki toparlanma, zayıflayan ABD iş gücü piyasası konusundaki endişeleri hafifletmeye yardımcı oldu. Ayrı bir veri, ABD ekonomisinin motoru olan hizmet sektöründe süregelen büyümeyi gösterdi.

MUFG'den Soojin Kim, "Fed'in 2025'teki son toplantısı yaklaşırken ve ABD hükümet kapanması önemli verileri geciktirirken, yatırımcılar ekonomik görünüm ve daha fazla gevşeme yolu konusunda artan belirsizlikle karşı karşıya" dedi.

Altın, merkez bankası alımları, ETF girişleri ve kalıcı jeopolitik belirsizlikler tarafından desteklenerek bu yıl yüzde 52,9 artışla kalmaya devam ediyor.