Altın yeniden gözünü zirveye dikti: Fed mesajları ve Venezuela krizi fiyatları artırdı

Spot altın, yüzde 0,4 artışla ons başına 4 bin 465,32 dolar seviyesine çıktı. Önceki seansta yaklaşık yüzde 3 değer kazanan altın, 26 Aralık’ta 4 bin 549,71 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.

Altın fiyatları salı günü yükselişini sürdürerek son bir haftanın en yüksek seviyesini gördü. ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen güvercin mesajlar faiz indirimi beklentilerini güçlendirirken, Venezuela’daki siyasi gerilim güvenli liman talebini artırdı.

Altın fiyatları bir haftanın zirvesine çıktı

Spot altın, yüzde 0,4 artışla ons başına 4 bin 465,32 dolar seviyesine yükseldi. Önceki seansta yaklaşık yüzde 3 değer kazanan altın, 26 Aralık’ta 4 bin 549,71 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü. Altın, geçen yıl yüzde 64’lük artışla 1979’dan bu yana en güçlü yıllık performansını kaydetti.

ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 0,3 yükselişle 4 bin 465,70 dolar seviyesine çıktı.

Gram altın ne kadar?

Ons altın tarafında yaşanan yükselişin ardından gram altın da yeni güne yukarı yönlü seyirle başladı. Gram altın fiyatları yüzde 0,5'lik yükselişle 6 bin 179 lira seviyesinden işlem gördü.

Fed açıklamaları piyasayı destekliyor

Cnbc-E'de yer alan habere göre Tastylive Küresel Makro Araştırma Direktörü Ilya Spivak, Fed yetkililerinin açıklamalarının piyasaya destek verdiğini ancak asıl belirleyici gündemin bu hafta açıklanacak istihdam verileri olduğunu söyledi. Spivak, “Bu hafta cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam raporu oldukça kritik” dedi.

Faiz indirimi beklentisi güçleniyor

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, enflasyonun yavaş da olsa gerilediğini, ancak işsizlik oranında ani bir yükseliş riski bulunduğunu ifade etti. Bu durumun faiz indirimi ihtimalini artırabileceğine dikkat çekti.

Piyasalarda yatırımcılar, bu yıl en az iki faiz indirimi beklerken, cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisini yakından takip ediyor.

Venezuela krizi altına talebi artırdı

Görevden uzaklaştırılan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Başkanı Donald Trump’ın yakalama hamlesinin ardından narkotik suçlamalarına karşı suçsuz olduğunu açıkladı. Bu gelişme küresel liderleri sarsarken, Caracas’ta siyasi belirsizliği artırdı.

Spivak, “Maduro’nun yakalanması, ABD ile Çin arasındaki kopuşu ve daha geniş anlamda küreselleşmeden uzaklaşma sürecini gözler önüne serdi” değerlendirmesinde bulundu.

Değerli metallerde sert yükseliş sürüyor

Düşük faiz ortamı ve jeopolitik belirsizlikler, getiri sağlamayan varlıklara olan talebi artırdı:

Gümüş yüzde 2,9 artışla 78,72 dolara yükseldi.

Gümüş, 29 Aralık’ta 83,62 dolar ile rekor kırmış ve 2025’i yüzde 147’lik artışla tarihinin en iyi yılı olarak kapatmıştı.

Platin yüzde 2,5 yükselişle 2 bin 327,17 dolara çıktı. Geçen hafta 2 bin 478,50 dolar ile tüm zamanların zirvesini görmüştü.

Paladyum ise yüzde 0,8 artışla 1.721,74 dolar seviyesinde işlem gördü.