Altın yeniden parladı: Zayıflayan faiz artışı beklentileriyle iki haftanın zirvesine yaklaştı

Altın fiyatları, geçen hafta açıklanan ve beklentilerin altında kalan ABD istihdam verilerinin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarına yönelik beklentileri zayıflatmasının ardından pazartesi günü iki haftanın en yüksek seviyesine yakın yatay bir seyir izledi.

Spot altın, ons başına 4.174,66 dolar seviyesinde yatay işlem görürken, gün içinde 22 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. ABD'de ağustos vadeli altın kontratları ise yüzde 1,5 değer kazanarak 4.186,70 dolara yükseldi.

Analistten altın yorumu: Dolar yükselişin önünde engel

Bloomberg HT'de yer alan habere göre KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, “Piyasaların faiz artırımı beklentilerini azaltması altına yeniden güç kazandırdı. Bu durum tahvil getirileri açısından destekleyici olsa da doların güçlü seyri altın fiyatlarındaki yükselişi sınırlamaya devam ediyor” dedi.

Dolar endeksi yüzde 0,1 yükseldi. Bu yükseliş, dolar üzerinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha maliyetli hale getirdi.

Altın dört haftalık düşüşe son verdi

Altın, geçen hafta beklentilerin altında açıklanan ABD tarım dışı istihdam verilerinin, kalıcı enflasyon ve uzun süre yüksek faiz endişelerini azaltmasının etkisiyle yüzde 2'nin üzerinde yükseldi ve dört haftalık düşüş serisini sonlandırdı.

Zayıflayan istihdam verileri Fed beklentilerini değiştirdi

Perşembe günü açıklanan veriler, ABD'de istihdam artışının haziran ayında belirgin şekilde yavaşladığını ve önceki iki aya ilişkin istihdam verilerinin aşağı yönlü revize edildiğini ortaya koydu. İş gücü piyasasında soğumaya işaret eden bu gelişmeler, finansal piyasalarda Fed'in kısa vadede faiz artıracağına yönelik beklentilerin zayıflamasına neden oldu.

CME FedWatch verilerine göre yatırımcılar, Fed'in eylül ayında faiz artırma ihtimalini yaklaşık yüzde 55 olarak fiyatlıyor. İstihdam verileri açıklanmadan önce bu olasılık yüzde 60'ın üzerinde bulunuyordu.

Fed'in eylül faiz artışı beklentisi geriledi

Faiz oranlarına ilişkin beklentilerin gerilemesi ise faiz getirisi sunmayan altın açısından destekleyici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Yatırımcılar, Fed'in para politikasının seyrine ilişkin daha fazla ipucu edinmek için çarşamba günü açıklanacak 16-17 Haziran tarihli toplantı tutanaklarını yakından takip edecek.

J.P. Morgan'dan altın tahmini: Yükseliş sınırlı kalacak

J.P. Morgan, altına yönelik temel sektörlerden gelecek talebin önceki tahminleri kadar güçlü olmayacağını belirterek, altın fiyatlarındaki yükselişin bu yıl üçüncü çeyrekte 4.300 dolar, dördüncü çeyrekte ise 4.500 dolar seviyelerinde sınırlı kalacağını öngördü.

Diğer değerli metallerde son durum ne?

Diğer değerli metallerde ise spot gümüş, gün içinde 23 Haziran’dan bu yana en yüksek seviyesini gördükten sonra yüzde 0,6 düşüşle 62,03 dolara geriledi. Platin yüzde 0,1 kayıpla 1.636,60 dolara, paladyum ise yüzde 0,2 düşüşle 1.271,75 dolara indi.