Altın yeniden rekor kırdı: Güvenli liman arayışı hızlandı

Altın fiyatları, cuma günü yatırımcıların güvenli liman talebinde başı çekerek ons başına 3.200 doların üzerine çıkarak tarihi zirvesini gördü. Aynı gün tahvil ve dolar piyasalarında ise sert kayıplar yaşandı.

Altın vadeli işlemleri 2.263 dolara ulaşarak seans içi rekor kırarken, haftayı son beş yılın en güçlü haftalık performansı ile tamamladı. Bu yükselişte, Çin ile ABD arasındaki tırmanan ticaret gerilimi ve Wall Street’teki dalgalı seyir etkili oldu.

Ons altın cuma günü 3.245 doları test ederek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Gram altın ise haftayı 3.959 lira seviyesinden kapattı.

Çin’den ABD’ye misilleme

Cuma günü Çin, ABD menşeli ürünlere uygulanan gümrük vergilerini yüzde 125’e yükselteceğini duyurdu. Bu adım, Trump yönetiminin Çin’e yönelik tarifeleri bu hafta yüzde 145’e çıkarmasına karşılık olarak geldi. Öte yandan, diğer ülkelere uygulanan tarifelerin 90 gün süreyle askıya alındığı bildirildi.

“ABD varlıklarına güven zayıflıyor”

Sprott Varlık Yönetimi kıdemli ortağı Ryan McIntyre, altın fiyatlarındaki yükselişi şu sözlerle değerlendirdi:

“Altında görülen yeni rekorlar, yatırımcıların ABD varlıklarına yönelik tutumunda bir değişimi işaret ediyor. ABD’ye olan güvenin açıkça sarsıldığını görüyoruz; bu da yatırımcıları alternatif arayışlarına yöneltiyor.”

Tahvil piyasasında çatlak büyüyor

Geleneksel olarak güvenli liman kabul edilen uzun vadeli tahvillerde de hafta boyunca satış baskısı yoğunlaştı. Cuma günü, 10 yıllık ABD tahvil getirisi şubat ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Bilindiği üzere, tahvil getirileri ile fiyatlar ters yönlü hareket eder.

Trade Nation kıdemli piyasa analisti David Morrison, “Altın genellikle düşüş dönemlerinde konsolide olur ve yeni alıcılar bu seviyeleri değerlendirir. Ancak bu hafta piyasada panik hakimdi. Özellikle ABD tahvilleri gibi klasik güvenli limanların bu işlevini yitirmesi piyasaları daha da tedirgin etti” yorumunu yaptı.

Dolar Endeksi psikolojik sınırın altına indi

Piyasalarda artan belirsizlik, Dolar Endeksi'ni de etkiledi. Endeks cuma günü psikolojik eşik olarak görülen 100 seviyesinin altına düştü. Bu gelişme, yatırımcıların dolardan uzaklaşarak başka güvenli limanlara yöneldiğini gösteriyor.

Altındaki yükseliş sürecek mi?

Altın vadeli işlemleri yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 24 değer kazandı. Küresel ticarette artan tarife belirsizlikleri ve bunun tetiklediği durgunluk (ya da stagflasyon) endişeleri, yatırımcıları altına yöneltti. Ayrıca ABD Merkez Bankası'nın bu yıl içinde faiz indirimine gideceği beklentisi de altın fiyatlarını destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.

Pepperstone kıdemli stratejisti Michael Brown, “Politika yapım sürecinin rastlantısallığı ve öngörülemezliği, altının boğa senaryosunu daha da güçlendiriyor” değerlendirmesinde bulundu.

Merkez bankalarının ve ETF’lerin talebi ralliyi besliyor

Geçtiğimiz yıl, merkez bankalarının altına olan talebi tarihi zirvelere ulaşırken, yatırımcılar da fiziksel altın destekli borsa yatırım fonlarına (ETF) olan girişlerini artırdı. Bu eğilim, altın fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketin sürdürülebilirliğini destekleyen önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.