Altın yeniden rekor kırdı: Hedefler yükseldi!

Yatırımcıların güvenli liman olarak altına hücum etmesiyle ons başına fiyat 2.990,17 dolarla yeni bir zirve yaptı. Ons altın çok uzun süredir konuşulan 3.000 dolar hedefinden artık yaklaşık sadece 10 dolar uzakta. Ancak piyasa şimdiden hedefi 3.500 dolara doğru taşımış durumda.

Yatırımcıların Trump'ın agresif ticaret gündeminin ABD'nin ekonomik büyümesine darbe vuracağına dair endişeleri artarken, Başkan Trump'ın AB'den alkol ithalatına yüzde 200 misilleme gümrük vergisi uygulama tehdidinde bulunması, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ile olası bir ateşkesin nasıl uygulanacağı ve izleneceğine dair endişelerini dile getirmesinin, 30 günlük değil uzun süreli bir ateşkes istemesinin ardından yatırımcı duyarlılığı daha da darbe aldı ve hisse senetlerine satış getirirken, altına yönelimi hızlandırdı.

Ons altın 2.992,99 dolarla yeni bir rekor kırdı. Şu sıralarda düne göre bir miktar gerileyerek yüzde 0,13 ekside 2.991,55 dolardan işlem görüyor.

Gram altın da 3.536 TL’ye kadar yükselerek, 3.519 seviyesine geri çekildi.