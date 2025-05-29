Altın yeniden yükselişe yöneldi

Ons altın erken saatlerde yaşanan düşüşten çabuk toparlanarak yönünü yukarı çevirdi. Bugün erken saatlerde 3245,65 dolarak kadar gerileyen ons altın, şu sıralarda düne göre yüzde 0,49 artıda seyrediyor.

Bununla birlikte SP Angel Analisti, Trump'ın Çin'e yönelik çeşitli cezalandırıcı önlemleri kademeli olarak geri çektiğini ve Avrupa Birliği ile gerginliğin hafta sonu çözüldüğünü anlattı.

Analistler, spekülatif fonların altından kar elde etmiş olabileceğini, ancak Çin'in muhtemelen düşüşleri satın almaya devam edeceğini vurguladı.