Altın yeniden yükselişte: Petroldeki düşüş ve barış umudu fiyatları destekledi

Altın fiyatları, önceki gün gördüğü yaklaşık bir haftanın en düşük seviyesinden toparlanarak salı günü yönünü yukarı çevirdi.

Spot altın yüzde 0,7 artışla ons başına 4 bin 774 dolara yükseldi. ABD altın vadeli işlemleri de yüzde 0,5 primle 4 bin 790,70 dolara çıktı. Petrol fiyatları ise varil başına 100 doların altına geriledi. Bu düşüşte, ABD ile İran arasında savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik temasların yeniden gündeme gelmesi etkili oldu.

Yüksek petrol fiyatları, üretim ve taşımacılık maliyetlerini artırarak enflasyonu yukarı çekerken; enflasyonun yükselmesi de genelde altına talebi artırıyor. Ancak yüksek faiz ortamı, getirisi olmayan altın üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor.

Gram altın ne kadar?

Ons altın tarafında yaşanan yükselişle birlikte gram altın tarafında da yükseliş görüldü. Gram altın yüzde 0,7'lik yükselişle 6 bin 862 lira seviyesinden işlem gördü.

Piyasaların gözü anlaşma ihtimalinde

Cnbc-E'de yer alan habere göre Tastylive küresel makro başkanı Ilya Spivak, piyasaların ABD ile İran arasında hâlâ bir anlaşma ihtimalini değerlendirdiğini söyledi. Reuters’a konuşan kaynaklara göre Washington ile Tahran arasındaki müzakereler sürerken, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de İran’ın Hürmüz Boğazı’nı açma konusunda ilerleme kaydedeceğini beklediklerini ifade etti.

Jeopolitik gerilim sürüyor

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, ABD ordusunun İran limanlarına yönelik abluka başlattığını açıklarken, Tahran yönetimi ise hafta sonu İslamabad’da yapılan görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Körfez’deki komşu ülkelerin limanlarını hedef alabileceği tehdidinde bulundu.

Zayıf dolar altını destekliyor

ABD dolarının bir ayın en düşük seviyelerine yakın seyretmesi de altını destekleyen bir diğer unsur oldu. Doların zayıflaması, diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için altını daha cazip hale getiriyor.

Altında 4 bin 850 dolar seviyesi kritik

Tastylive küresel makro başkanı Ilya Spivak, kısa vadede makro veri akışının zayıf olduğunu ve ABD-İran haber akışının fiyatlamalarda belirleyici olacağını ifade ederek, bunun dalgalı bir seyir yaratabileceğini söyledi. Analiste göre altın fiyatlarında 4 bin 850 dolar seviyesi önemli bir direnç noktası olarak öne çıkıyor.

Faiz indirimi beklentileri artıyor

Piyasalarda ABD Merkez Bankası’nın bu yıl 25 baz puanlık faiz indirimi yapma ihtimali yüzde 29’a yükseldi. Geçen hafta bu oran yaklaşık yüzde 12 seviyesindeydi. Savaş öncesinde ise yıl içinde iki faiz indirimi beklentisi bulunuyordu.

Diğer değerli metallerde son durum ne?

Diğer değerli metallerde de yukarı yönlü hareket görüldü. Spot gümüş yüzde 0,9 artışla 76,27 dolara, platin yüzde 0,1 yükselişle 2.071,75 dolara ve paladyum yüzde 0,2 primle 1.576,23 dolara çıktı.