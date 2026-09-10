Altın yeniden yükselişte: Piyasaların gözü ABD enflasyon verilerinde

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Spot altın 4 bin 400 doların üzerinde

Spot altın, yüzde 0,3 yükselişle 4 bin 412,84 dolar seviyesine çıktı. ABD altın vadeli kontratları ise aralık tesliminde yüzde 0,1 gerileyerek 4 bin 457,10 dolara indi.

Piyasalarda gözler, Fed’in önümüzdeki dönemde atacağı faiz adımlarına ilişkin yeni ipuçları verebilecek ABD enflasyon göstergelerine çevrildi.

Piyasalar enflasyon verilerini bekliyor

ABD üretici fiyat endeksi (ÜFE) verisinin TSİ 15.30’da açıklanması beklenirken, tüketici enflasyonu verileri cuma günü yayımlanacak.

Ekonomistlerin büyük bölümü, Fed’in 15-16 Eylül tarihlerinde gerçekleştireceği toplantıda faiz oranlarını değiştirmeyeceğini ve yılın kalan bölümünde de faiz indirimi ya da artırımına gitmeyeceğini öngörüyor. Bu beklenti, son dönemde piyasalarda güçlenen faiz artışı senaryolarıyla ayrışıyor.

CME FedWatch Tool verilerine göre piyasalar, Fed’in bu ay faiz artırma ihtimalini yüzde 60 seviyesinde fiyatlıyor. Faizlerin yükselmesi ise faiz getirisi bulunmayan altının yatırımcılar açısından cazibesini azaltan unsurlar arasında yer alıyor.

"Doların zayıflaması altını destekliyor"

Marex analisti Edward Meir, Basra Körfezi'ndeki jeopolitik gelişmelerin şu aşamada altın fiyatları üzerinde ikincil önemde olduğunu belirtti.

Meir, altının esas olarak doların zayıflamasından destek bulduğuna dikkat çekerek, ABD faizleri yükselmesine rağmen doların belirgin bir değer kazanımı göstermediğini ifade etti.

ABD'nin borcu 40 trilyon doları aştı

ANZ kıdemli emtia stratejisti Daniel Hynes ise ABD'nin mali görünümüne ilişkin endişelerin altın fiyatlarını destekleyen önemli unsurlardan biri olduğunu söyledi.

Hynes, ABD'deki mali baskıların devlet borcuna ve bu borcun finansmanında kullanılan doların uzun vadeli değerine yönelik güveni zayıflatmayı sürdürdüğünü belirtti.

ABD'nin toplam kamu borcunun geçen ay ilk kez 40 trilyon doların üzerine çıkması, ülkede mali risklere ilişkin endişeleri yeniden gündeme taşıdı.

Gümüş ve platinde farklı seyir

Diğer değerli metallerde ise karışık bir görünüm izlendi.

Spot gümüş yüzde 0,2 yükselerek 67,42 dolara çıkarken, platin yüzde 0,6 düşüşle 1.885,02 dolara geriledi. Paladyum ise yüzde 0,2 artışla 1.355,50 dolar seviyesinde işlem gördü.