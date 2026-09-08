Altın yeniden yükselişte: Piyasaların gözü kritik ABD verilerinde

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Spot altın 4 bin 430 dolara yaklaştı

Spot altının ons fiyatı yüzde 0,6 yükselerek 4.429,89 dolara çıktı. ABD altın vadeli kontratlarında ise aralık teslimi fiyatı 4.475,10 dolar seviyesinde yatay seyretti.

Altındaki yükselişte doların değer kaybetmesi etkili oldu. ABD dolar endeksi yüzde 0,4 gerilerken, bu durum dolar üzerinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha cazip hale getirdi.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre Pepperstone Group Araştırma Başkanı Chris Weston, altının henüz belirgin bir yön kazanamadığına dikkat çekerek piyasada alıcılarla satıcılar arasındaki mücadelenin sürdüğünü belirtti.

Kritik enflasyon verileri bekleniyor

Piyasalarda gözler ABD'den gelecek yeni ekonomik verilere çevrildi. Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) perşembe günü, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ise cuma günü açıklanacak.

Söz konusu verilerin, Fed’in gelecek haftaki para politikası toplantısında atacağı adımlara ilişkin beklentiler üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

CME FedWatch verilerine göre yatırımcılar, Fed’in gelecek haftaki toplantısında faiz artırımı ihtimalini yaklaşık yüzde 60 seviyesinde fiyatlıyor. Faizlerin yüksek seyretmesi, herhangi bir faiz getirisi sağlamayan altının yatırımcılar açısından cazibesini azaltabiliyor.

İstihdam verileri altını baskılamıştı

Altın fiyatları, ABD'de istihdam artışının ağustos ayında hızlandığını gösteren verilerin ardından önceki iki seansta gerilemişti.

İşsizlik oranının yüzde 4,1 seviyesinde sabit kalması ise iş gücü piyasasının dirençli kaldığına yönelik değerlendirmeleri güçlendirmişti.

Marex analisti Edward Meir, Fed’in faiz artırması durumunda dahi altında sert bir düşüş beklemediğini belirterek piyasalardaki asıl belirleyici unsurun Fed ve ABD Hazine Bakanlığı'ndan gelecek mesajlara yönelik belirsizlik olabileceğini ifade etti.

Orta Doğu gerilimi de takip ediliyor

Altın piyasasında jeopolitik gelişmeler de yakından izleniyor. İran, ABD’yi "ekonomik savaş" yürütmekle suçlarken, ABD savaş gemilerine gelişmiş bir füze fırlattığını açıkladı.

Tarafların yalnızca birkaç gün önce karşılıklı saldırılarda bulunmasının ardından gelen açıklamalar, Orta Doğu'da gerilimin yeniden tırmanabileceğine ilişkin endişeleri artırdı. Jeopolitik risklerdeki yükseliş ise güvenli liman olarak görülen altına destek sağlayabiliyor.

Gümüş ve platinde de yükseliş

Diğer değerli metallerde de pozitif seyir görüldü.

Spot gümüş yüzde 1 yükselerek 66,78 dolar, platin yüzde 0,4 artışla 1.834 dolar, paladyum ise yüzde 1 yükselişle 1.402,87 dolar oldu.

Piyasaların yönü açısından önümüzdeki günlerde açıklanacak ABD enflasyon verileri ve Fed'e ilişkin beklentiler belirleyici olacak.