Altın, yılın son işlem gününe nasıl başladı? 29 Aralık altın fiyatları

Ons altın fiyatı, ABD'de faiz indirimlerine ilişkin beklentilerin kuvvetlenmesi, Ukrayna'da devam eden savaş ve Ortadoğu'da gerilimin yarattığı güvenli liman alımlarının etkisiyle 3 yılın en iyi yıllık performansını kaydetmeye hazırlanıyor.

Bugünkü işlemlerde 2073 dolara kadar yükselen ons altın, saat 09.09 itibarıyla yüzde 0,29 primle 2072 dolardan işlem gördü.

Fiyatı ons altın ve dolar/TL'nin değerine göre hesaplanan altının gram fiyatı, bu iki dinamikteki yükselişle tüm zamanların en yüksek seviyesini 1983 liraya çıkardı. Gram altın, şu dakikalarda ise yüzde 0,57 artışla 1965 liradan alıcı buluyor.