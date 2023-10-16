Altın yönünü aşağı çevirdi

İsrail-Filistin çatışması yatırımcıların odağında olmayı sürdürürken, ateşkese ilişkin söylemlerin artmasıyla risk iştahı sınırlı da olsa yükseliyor. Geçtiğimiz hafta yüzde 5,5 oranında yükselen ons altın, 7 ayın en hızlı yükselişini gerçekleştirirken; yeni haftanın ilk işlem gününde 1908 dolara kadar geriledi. Sarı maden saat 13.28 itibarıyla yüzde 0,82 kayıpla 1917 dolarda işlem görüyor.

Altının ons fiyatında teknik açıdan, 1930 ve 1940 dolar direnç, 1.910 ve 1.900 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.

Powell’ın konuşması takip edilecek

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın perşembe günkü açıklamaları başta olmak üzere Fed üyelerinin sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade eden analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yüzde 93 ihtimalle politika faizini sabit bırakacağının öngörüldüğünü söyledi.

Gram altın da geriliyor

Altının gram fiyatı, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından şu dakikalarda yüzde 0,40 değer kaybıyla 1718 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 2 bin 880 liradan, Cumhuriyet altını 11 bin 780 liradan satılıyor.

Cuma günü altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 3,6 artışla 1.727 liradan tamamlamıştı.