Altın yüksek faiz baskısıyla gerilerken UBS’den dikkat çeken tahmin: Rekor için tarih verdi

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Altında satış baskısı devam ediyor

Geçtiğimiz haftayı 4 bin 347 dolardan tamamlayan ons altın, haftalık bazda yüzde 1,8’den fazla değer kaybederek önceki haftanın kazançlarını geri verdi.

Yeni haftada da satış baskısı sürerken ons altın 4 bin 288 dolara kadar geriledi. Gram altın ise 6 bin 732 lirayı gördü.

Fiyatlardaki kısa vadeli düşüşe karşın UBS, altının önümüzdeki dönemde yeniden yükselişe geçeceğini değerlendiriyor.

UBS’den ilk hedef 4 bin 600 dolar

UBS’nin 10 Eylül tarihli tahminine göre ons altında önümüzdeki aylarda yükselişin yeniden hız kazanması bekleniyor.

Banka, altının Aralık 2026’da 4 bin 600 dolar seviyesine ulaşacağını öngörüyor. Bu tahmin, mevcut seviyelerden önemli bir toparlanma beklentisini ortaya koyuyor.

Ancak UBS’nin 2027 yılı için verdiği hedefler çok daha dikkat çekici.

Kritik tarih: Eylül 2027

UBS, ons altının Mart 2027’de 5 bin dolar, Haziran 2027’de 5 bin 200 dolar ve Eylül 2027’de 5 bin 400 dolar seviyesine ulaşmasını bekliyor.

Eylül 2027 için belirlenen 5 bin 400 dolarlık hedef, cuma günkü kapanışa kıyasla yaklaşık yüzde 24’lük yükseliş potansiyeline işaret ediyor.

Altında tarihi zirve beklentisi

UBS’nin 5 bin 400 dolarlık hedefi güçlü bir yükseliş beklentisi ortaya koyuyor. Ancak bu seviye, altının 5 bin 594 dolarlık tarihi zirvesinin altında bulunuyor.

Dolayısıyla UBS’nin tahmini gerçekleşse bile altının önceki rekorunu aşması için ilave bir yükseliş alanı bulunuyor.

Yüksek faiz altın üzerinde baskı oluşturuyor

UBS’ye göre yüksek faizler, altın fiyatlarının önündeki en önemli risklerden biri olmaya devam ediyor.

Banka, Fed’in 2026’da iki faiz artışı gerçekleştirmesinin değerli metal üzerinde baskı oluşturabileceğini değerlendiriyor. Faizlerin yüksek kalması, yatırımcılara faiz getirisi sağlayan varlıkları daha cazip hale getirirken faiz getirisi sunmayan altının cazibesini azaltabiliyor.

Buna rağmen UBS, altını uzun vadede portföy çeşitlendirmesi ve korunma aracı olarak değerlendirmeyi sürdürüyor.

Merkez bankalarının altın talebi destek sağlıyor

UBS’nin yükseliş beklentisinin arkasındaki önemli unsurlardan biri de merkez bankalarının altın talebi.

Merkez bankalarının rezervlerini çeşitlendirme ve dolar cinsi varlıklara bağımlılığı azaltma eğiliminin altın talebini desteklemeye devam etmesi bekleniyor. Bu eğilimin uzun vadede altın fiyatları açısından önemli bir destek oluşturabileceği değerlendiriliyor.

Altın ETF’lerine 18 milyar dolarlık giriş

Altın destekli borsa yatırım fonlarına yönelik talep de güçlü seyrini sürdürüyor.

Dünya Altın Konseyi verilerine göre ağustos ayında altın destekli ETF’lere 18 milyar dolarlık giriş gerçekleşti. Fonların toplam altın varlıkları ise 4 bin 189 tonla rekor seviyeye yükseldi.

Bu tablo, altın fiyatlarında kısa vadeli baskı yaşansa da yatırımcıların değerli metale yönelik uzun vadeli ilgisinin devam ettiğine işaret ediyor.

UBS: Dengeler yeniden altından yana dönebilir

UBS, enflasyon, jeopolitik belirsizlikler ve mali-parasal güvenilirliğe ilişkin endişelerin sürmesi halinde altındaki yükseliş potansiyelinin daha da güçlenebileceğini düşünüyor.

Bankaya göre yüksek reel faizler ve güçlü doların oluşturduğu baskı, söz konusu risklerin etkisiyle dengelenebilir.

UBS’nin tahmini gerçekleşirse ons altın Eylül 2027’de 5 bin 400 dolara ulaşacak. Bu seviye, mevcut fiyatlara göre yaklaşık yüzde 24’lük yükseliş anlamına geliyor.