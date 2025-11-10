  1. Ekonomim
  2. Altın Haberleri
  3. Altın yükseldi, tüketim değişti: Cep telefonu ve seyahat harcamaları arttı
Takip Et

Altın yükseldi, tüketim değişti: Cep telefonu ve seyahat harcamaları arttı

Altın fiyatlarındaki olağanüstü yükseliş hareketi yatırımcılarını harcamaya yöneltiyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Altın yükseldi, tüketim değişti: Cep telefonu ve seyahat harcamaları arttı
Takip Et

Altın fiyatları 2023 yılından bu yana yükseliyor. Gram altın 2 Ocak 2023'te bin 97 liraydı. Bugün 5 bin 500 liranın üzerinde. Yaklaşık 3 yılda yüzde 400 yükseldi.

Merkez Bankası, Enflasyon Raporu'nda fiyat artışının yarattığı servet etkisini inceledi. Altındaki değerlenmenin konut ve otomobil satışını ve fiyatlarını artırdığı ifade edildi.

Raporda, altın alımının yüksek olduğu iller ile düşük olan illerdeki harcamalar kıyaslandı.

Altın birikimi fazla olan kentlerin bazı kategorilerde daha fazla harcama yaptığı belirlendi.

Altın tasarrufu yüksek olan iller, Ağustos 2024'ten bu yana elektronik eşya ve bilgisayar harcamasını artırdı.

NTV'nin aktardığına göre bu kategoride, tasarrufun düşük olduğu illere göre ciddi bir harcama farkı oluştu. Rapora göre, altını olanlar daha fazla telekomünikasyon yani cep telefonu satın aldı. Mobilya ve dekorasyona harcama yaptı. Harcamaların ayrıştığı diğer iki ürün ise giyim ve ayakkabı ile seyahat oldu.

Türkiye'de kişi başı altın tasarrufunda Rize ilk sırada. İldeki toplam mevduatın yüzde 32'si altın.

Rize'yi, Çankırı, Malatya, Kütahya ve Karabük takip ediyor.

Mevduat faizlerinde düşüş hızlandı! 500 bin ve 1 milyon TL’nin getirisi ne kadar? İşte oranlar...Mevduat faizlerinde düşüş hızlandı! 500 bin ve 1 milyon TL’nin getirisi ne kadar? İşte oranlar...Ekonomi
Prof. Dr. Bektaş'tan kritik uyarı! Depreme hazır fayları deprem üretmeye zorluyorProf. Dr. Bektaş'tan kritik uyarı! Depreme hazır fayları deprem üretmeye zorluyorGündem
2026 emekli ve memur maaşları netleşiyor! Zam oranı ne kadar olacak? İşte masadaki 3 senaryo...2026 emekli ve memur maaşları netleşiyor! Zam oranı ne kadar olacak? İşte masadaki 3 senaryo...Ekonomi
Türkiye savunma ihracatında Asya pazarında büyüyebilir!Türkiye savunma ihracatında Asya pazarında büyüyebilir!Savunma Sanayi

 

Altın Haberleri
Ons altın 27 Ekim'den bu yana ilk kez kritik sınırı aştı
Ons altın 27 Ekim'den bu yana ilk kez kritik sınırı aştı
Çin, altın almaya devam ediyor
Çin, altın almaya devam ediyor
Altın ve gümüş fiyatları yüzde 1'in üzerinde yükseldi
Altın ve gümüş fiyatları yüzde 1'in üzerinde yükseldi
Altın 2 haftanın en yükseğinde: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın 2 haftanın en yükseğinde: İşte 10 Kasım güncel satış fiyatları
Altında reel getiri 61 ayın zirvesinde
Altında reel getiri 61 ayın zirvesinde
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (9 Kasım 2025 güncel altın satış fiyatları)
9 Kasım 2025 güncel altın satış fiyatları