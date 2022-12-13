Altın yükselir mi, düşer mi?

Türkiye'de en önemli yatırım araçlarından biri olarak kabul gören altın, yakından takip ediliyor. Yatırımını altına yapanlar, altın fiyatlarındaki son durumu ve altın fiyatını etkileyen gelişmeleri yakından izlerken, altın fiyatı güne yükselişle başladı.

Haftanın ilk gününde ons altındaki düşüşe paralel olarak değer kaybeden gram altın fiyatı, bugüne ise yükselişle başladı. Altın fiyatı bugünkü yükselişiyle güne 1.072 liradan başladı.

Dün altın fiyatı yüzde 0,91 değer kaybederek 1.066,5 lira seviyelerine çekilirken, bugüne ise yüzde 0,5 yükselişle başladı.

Gram altın fiyatı günün başlangıcında 1,072 lira olurken, popüler altın birimlerinde de fiyat artışları etkisini gösterdi. Çeyrek altın fiyatı 1.760 lira olurken, cumhuriyet altını ise 7.150 liradan satılıyor. Ons altın fiyatı ise dünkü değer kaybının ardından güne yüzde 0,4 değer kazancıyla başladı ve 1.788 dolardan işlem görüyor.

Analistlerden altın yorumları

Analistler, yarınki ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesi bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini söyledi.

ABD'de ekimde yıllık yüzde 7,7 ile tahminlerin altında kalan Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artışın, kasımda yıllık yüzde 7,3'e gerileyeceği öngörülüyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yarınki toplantısında yüzde 77 ihtimalle politika faizini 50 baz puan artırması bekleniyor.

Bugün veri gündeminde ayrıca Almanya'da ZEW endekslerinin yer aldığını ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.770 doların destek, 1.830 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.