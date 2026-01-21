Altın yükselişini sürdürüyor: Jeopolitik gerginlikler altını zirveye taşıdı

Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’a yönelik ısrarının Avrupa ile yeni bir ticaret savaşı riskini gündeme taşıması ve NATO içindeki dengeleri sarsabileceği endişeleriyle rekor kırdı. Güvenli liman talebi ve doların zayıflaması, ons fiyatını 4 bin 800 doların üzerine taşıdı.

Spot altının ons fiyatı 4 bin 860 dolara yükseldi ve tarihi rekor kırdı.

Gram altın ne kadar?

Ons altın tarafında yaşanan yükselişin ardından gram altında da yüzde 1,9'luk yükseliş yaşandı. Gram altın fiyatları şu sıralar 6 bin 751 lira ile yeni bir rekor kırdı.

Grönland gerilimi tırmanıyor

Capital.com kıdemli piyasa analisti Kyle Rodda, yükselişin arkasında ABD’ye duyulan güven kaybının olduğunu belirterek, Trump’ın hafta sonu Avrupa’ya yönelik gümrük vergisi tehditleri ve Grönland’ı ele geçirme yönündeki baskısının küresel jeopolitik endişeleri artırdığını söyledi. Trump, Salı günü Grönland’ı kontrol etme hedefinden “geri dönüş olmadığını” ifade ederken, gerekirse güç kullanma ihtimalini dışlamadı ve NATO müttefiklerine sert mesajlar verdi. Daha sonra ise “NATO’nun da bizim de çok mutlu olacağı bir çözüm bulacağız” dedi.

Avrupa’dan sert yanıt

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Davos’ta yaptığı açıklamada, Avrupa’nın zorbalığa boyun eğmeyeceğini ve Trump’ın Grönland tehdidi ile yüksek gümrük vergileri baskısına teslim olmayacağını vurguladı.

Dolar ve tahviller satış yedi, altına kaçış

Rodda’ya göre yatırımcılar doları ve özellikle uzun vadeli ABD tahvillerini satarken altına yöneliyor; zira piyasalar şu anda altına, ABD para birimine kıyasla daha fazla güven duyuyor. Dolar, euro ve İsviçre frangı karşısında üç haftanın diplerine yakın seyrederken, Asya borsaları üçüncü gününde de geriledi. Küresel tahvil satışları ise şimdilik yavaşlama sinyali verdi. Zayıf dolar, dolar bazlı metallerin yurt dışı alıcılar için daha ucuz hale gelmesine de katkı sağladı.

Fed beklentisi ne?

Cnbc-e'nin derlediği habere göre piyasalar, Trump’ın faiz indirimi çağrılarına rağmen Federal Reserve’in 27–28 Ocak toplantısında faizleri sabit tutmasını bekliyor. Getiri sağlamayan altın, düşük faiz ortamlarında genellikle daha iyi performans gösteriyor.

Diğer değerli metallerde durum ne?

Spot gümüş yüzde 1 düşüşle 93,59 dolara gerilerken, önceki gün 95,87 dolarla rekor kırmıştı. Platin yüzde 0,7 kayıpla 2.445,96 dolara inerken, gün içinde 2.511,80 doları görmüştü. Paladyum ise yüzde 0,5 düşüşle 1.857,19 dolardan işlem gördü.