Altın zirvede, gümüş rekora yakın seyirde!

Altın fiyatları, Fed’in daha fazla faiz indirimi ihtimalini güçlendiren mesajları sonrası yedi haftanın zirvesine yakın seyrederken, gümüş ise perşembe günü gördüğü 64,31 dolarlık rekorun hemen altında işlem görüyor.

Spot altın fiyatı yüzde 0,2 düşüşle 4,266,90 dolara geriledi, ancak haftalık bazda yüzde 1,8'lik bir kazanç elde etme yolunda ilerliyor. Gümüş fiyatı da haftalık bazda yüzde 9.2'lik bir kazanç elde etme yolunda. Bu bu sabah düne göre yüzde 0,17 kayıpla 63,46 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatı yıl başından bu yana yüzde 62,5 ve gümüş yüzde 120 yükseldi.

Teknik analize göre, altın için 4.312 ila 4.343 dolar aralığında yükseliş potansiyeli bulunuyor. Destekler ise 4260 ve 4209 dolarda.

Dolardaki zayıflama altını ucuz hale getiriyor

Doların üçüncü haftalık düşüşüne yaklaşması, denizaşırı alıcılar için altını daha ucuz hale getiriyor. ANZ analisti Soni Kumari, "Piyasanın nokta grafiğinin yalnızca bir indirim öngörmesine rağmen, gelecek yıl için hâlâ iki faiz indirimi fiyatladığı gerçeğinden yola çıkan yatırımcılarla altın oldukça olumlu görünüyor" dedi.

Fed, bu hafta yılıın üçüncü 25 baz puanlık faiz indirimini gerçekleştirdi. Yatırımcılar, açıklamayı ve Başkan Jerome Powell'ın yorumlarını beklenenden daha az sert bularak, enflasyonda soğuma ve işgücü piyasasında yumuşamaya dair daha net işaretler görülmeden ek kolaylaştırma yapılmayacağı mesajını aldı.

Düşük faiz ortamında getiri sağlayanlar

Faiz getirmeyen altın gibi varlıklar, düşük faiz ortamlarında fayda sağlama eğiliminde oluyor. Yatırımcılar şimdi Fed'in politika yolu hakkında daha fazla ipucu için önümüzdeki haftanın tarım dışı istihdam raporunu bekliyor.

Spot gümüş fiyatı, sağlam sanayi talebi, azalan stoklar ve ABD'nin kritik mineraller listesine dahil edilmesiyle bu yıl iki katından fazla arttı. Teknik olarak, gümüş için yuvarlak dip kırılımının 75 dolar seviyesini işaret ettiği belirtiliyor.