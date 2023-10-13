Altına 'güvenli liman' dopingi: 55 dolar arttı

İsrail-Filistin çatışmasının daha geniş bir alana yayılabileceği endişesiyle güvenli liman varlıklarından altına talep arttı. Altının ons fiyatı, 1886 dolara kadar yükselirken; saat 12.27 itibarıyla yüzde 0,93 oranında yükselişle 1886 dolardan işlem görüyor.

Altının ons fiyatında teknik açıdan, 1900 ve 1920 dolar direnç, 1860 ve 1840 dolar destek konumunda bulunuyor.

ABD'de açıklanan enflasyon verileri, çarşamba günkü Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve geçen haftaki tarım dışı istihdam verisiyle beraber ele alındığında, gelecek döneme ilişkin endişeler güçlü kalmaya devam ederken dün yaklaşık 13 baz puan yükselen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, altının ons fiyatındaki yükselişi törpülüyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay yüzde 90 ihtimalle politika faizini sabit tutacağı öngörüsü sürerken İsrail-Filistin çatışmasındaki gelişmeler de yakından izleniyor.

Gram altında primli seyir

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından, dolar/TL ve ons altındaki yükselişle primli seyrediyor. Gram altın, şu dakikalarda yüzde 1,19 artışla 1685 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 2 bin 770 liradan, Cumhuriyet altını 11 bin 300 liradan satılıyor.

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,12 azalışla 1.667 liradan tamamlamıştı.