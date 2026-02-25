Altına olan ilgi devam ediyor

ABD Yüksek Mahkemesi’nin Trump yönetiminin birçok tarife kararını iptal etmesinin ardından yatırımcıların altına ilgisi devam ediyor. ABD Başkanı Trump'ın İran ile sorunu diplomasi yoluyla çözmek istediğini ancak İran’ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini söylemesi de altına destek verdi.

Dün 3 haftanın en yüksek seviyesi olan 5249,76 doların test edilmesinin ardından geri çekilen ons altın, bu sabah yönüne yeniden yukarı çevirdi. 5193,97 doları gören ons altın, şu sıralarda dünkü kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 5190,81 dolarda.

Capital.com kıdemli piyasa analisti Kyle Rodda, Çin piyasalarının açılması ve ABD’de artan politika belirsizliğinin altın ve gümüşün cazibesini koruduğunu belirtti.

ABD, geçici olarak yüzde 10 küresel ithalat tarifesi toplamaya başladı, ancak Beyaz Saray’ın bunu yüzde 15’e çıkarma çalışmaları piyasalarda belirsizlik yarattı. Öte yandan, iki Fed yetkilisi kısa vadede faiz değişikliği için istekli olmadıklarını sinyal verdi. CME FedWatch aracına göre piyasalar bu yıl üç kez 25 baz puanlık faiz indirimi bekliyor.

Analistlere göre altında destek 5.140 dolar, direnç ise 5.205 ile 5.244 dolar arasında bulunuyor.

Spot gümüş yüzde 2,6 artışla 89,56 dolar/ons, platin yüzde 3,45 yükselişle 2.253 dolar/ons ve paladyum yüzde 1,4 artışla 1.813,95 dolar/ons seviyesinde işlem gördü.