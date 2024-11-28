Altına talep yeniden artıyor

Jeopolitik belirsizlikler ve ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın uygulayacağı politikaların ticaret savaşlarına yol açabileceği endişeleri, güvenli liman arayan yatırımcıları altına çekmeye devam ediyor.

Ons altın bugün 2649,69 dolara kadar yükselişin ardından düne göre yüzde 0,33 artışla 2645,62 dolardan işlem gördü.

ING, orta vadede, İsrail-Lübnan ateşkes anlaşmasından sonra bile Orta Doğu ve Avrupa'da bir miktar belirsizliğin devam ettiğini ve bunun altına yönelik güvenli liman talebini tutarlı tutabileceğini vurguladı.

StoneX analisti Rhona O'Connell, “5 Kasım seçimlerinin ardından yaşanan satıştan sonra, yatırımcıların ilgisi yeniden canlandı” dedi.

Singapur merkezli GoldSilver Central'ın genel müdürü Brian Lan da “Piyasa şu anda biraz daha dikkatli ve fiyatlar muhtemelen yılsonuna doğru daha fazla aşağı yönlü eğilimle belirli bir aralığa bağlı olacak” dedi.

Analistler ons altın için direnç olarak 2651 dolar seviyesini işaret ederken, buranın aşılması halinde 2676 doların yeni hedef olabileceği belirtiliyor. Aşağı yönlü hareketlerde ise destek seviyeleri 2640 ve 2603 dolarda bulunuyor.