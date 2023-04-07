Altına üçlü katalizör dopingi

Evrim KÜÇÜK

Altında analistlerin bir süredir beklediği yükseliş hareketi 3 katalizörün de devreye girmesiyle hızlandı. Fed’in faiz artışlarına son vereceği beklentisi, ABD’de ekonominin yavaşladığına dair sinyaller ve merkez bankalarının güçlü bir şekilde kıymetli madene yönelmesi altını güçlendiriyor.

Bu hafta kıymetli metalin fiyatı 2.032 dolar/ons seviyesine kadar uzanarak son bir yılın en yüksek seviyesini kaydetti. ABD’de çalışma piyasasından gelen verilerin etkisiyle ABD Dolarındaki düşüş, piyasanın Fed faizinin zirveye yakın olduğu ve faiz indirimlerinin geleceğine dair yatırımcının daha emin hissetmesine neden oldu. bu da fiyatları, Ukrayna savaşının başlarında 2.000 doların üzerinde kısa bir ralliden bu yana en iyi seviyeye taşıdı.

2.069 dolar direnci önemli

Kısa vadeli hareketlere bakıldığında, yukarı yönde 2.030 seviyesi direnç noktası olarak takip edilecek. Burasının üzerinde ise 2.069 dolar önemli bir direnç alanı.

Aşağı yönlü hareketlerde 2.000 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir. Burada ise takip edilecek seviyeler 1.995, 1.964 ve 1.932 dolar olarak gösteriliyor.

Uzmanların genel kanısı altında yükselişi destekleyecek 3 unsur olan resesyon korkusu, zayıf dolar ve merkez bankası alımlarının devreye girmiş olması fiyatlarda rekorun görülmesi ve ardından 2 yıla yayılacak bir rallinin sinyallerini veriyor.

BofA: İlk hedef 2.100 sonra 2.500 dolar

BofA'ya göre ons altında rekor seviyelerin görülmesi sadece zaman meselesi. Bank of America analistlerine göre ons altında fiyatın 2.078 dolar olan rekoru kırmasına ramak kaldı. BofA analistlerinin ons altın için ilk hedefl eri 2.100 dolar ve bu seviyenin ikinci çeyrek içinde görüleceğine inanıyorlar.

Bu hafta yayınladığı raporda banka, enfl asyonun ısrarla yüksek seyrettiği ve ekonomik endişelerin iş gücü piyasasında zayıfl ıkla birlikte devam ettiği ortamda altının temel görünümünün güçlü olduğuna dikkati çekerek, teknik göstergelerin de altın için yukarı yönlü bir resim ortaya koyduğunu vurguladı. Altın ve gümüşteki çıkış hareketlerinin değerli metaller piyasasını cesaretlendirdiğini belirten teknik analisti Paul Ciana'ya göre, altın fiyatının 2.078 doları kırması, 2 yıl sürecek ve 2500 dolar/ons seviyesine kadar devam edecek bir boğa piyasasının sinyali olabilir. Teknik göstergelere göre altın için 2.078'in sonrasında dirençler 2.118 ve 2.195 dolar.

UBS: Sarı madende hedef %10 yükseldi

İsviçre merkezli banka doların gücünü yitireceği öngörüsüne dayanarak altında hedef fiyatını yükseltti. Mart 2024 için daha önce 2200 dolar olan hedefini 2.400 dolar seviyesine getirdi. Bu da hedefte yüzde 10’luk artış anlamına geliyor. Banka kısa ve orta vadeli yatırım tavsiyesi olarak başta Avustralya Doları olmak üzere G10 yani gelişmiş 10 ülkenin para birimleri ve altının tercih edilebileceğini belirtti. Çin’in toparlanmasından fayda sağlaması beklenen Avustralya Doları’nı en çok tercih ettiği para birimi olarak gösteren banka, Japon Yeni ve İsviçre Frangı için de olumlu beklentiler içinde. UBS, yatırımcıların portföylerine altın ekleyebileceklerini belirtti.

Citigroup: Kısa vadede 2.300 dolar gelecek

Fiyatların yılbaşından su yara ortalama 1.895 dolarlık güçlü bir zemine oturduğunu belirten Citigroup, kısa vadede fiyatlarda hızlı bir yükseliş beklentisi içinde. “Doların gücü azaldı ve petrol zirveden geri çekilirken enflasyon baskısı hafifçe düştü" diyen Amerikan finans kuruluşu, yakın vadede 2300 doların test edilebileceğini düşünüyor.