Altında 4 günlük ralli sonrası kritik viraj! Ünlü analist uyardı: 'Sert düzeltme riski arttı'

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Cnbc-E'de yer alan habere göre Saxo Bank Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen, kısa vadede altın fiyatlarında konsolidasyon sürecinin öne çıkabileceğini belirtirken, yüksek spekülatif pozisyonlanmanın olası bir düzeltmeyi derinleştirebileceğine dikkat çekti.

Altın son yılların en güçlü aylık yükselişlerinden birini yaşıyor

Altın, dört günlük yükseliş serisinin ardından çarşamba günü ons başına 4.650 doların altında işlem görse de üç ayın zirvelerine yakın seyrini korudu.

Son bir ayda yaklaşık yüzde 15 yükselen değerli metal, Eylül 1999’dan bu yana en hızlı aylık artışlarından birine hazırlanıyor.

Asya seansında yaklaşık 4.700 dolara ulaşarak üç ayın en yüksek seviyesini gören altın, daha sonra bir miktar geri çekildi.

Saxo Bank: “Daha sağlıklı bir hareket konsolidasyon olur”

Saxo Bank Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen, altının yaklaşık 350 dolarlık dört günlük yükselişin ardından istikrar kazanmaya başladığını belirtti.

Hansen’e göre yaşanan sınırlı geri çekilmede kar satışları ve doların toparlanması etkili oldu.

Hansen, böylesine hızlı bir yükselişin ardından yeni bir sert ivmelenme yerine düzenli bir konsolidasyon yaşanmasının piyasa açısından daha sağlıklı olacağını ifade etti.

Dikey yükselişlerin yatırımcıları aceleci kararlar almaya itebileceğini belirten Hansen, momentumun zayıflaması halinde daha sert bir düzeltme yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Dolar ve Jackson Hole altın için kritik

Altının yükselişini sürdürmesi açısından doların seyri ve Fed’den gelecek mesajlar önem taşıyor.

Hansen, doların yeniden güç kazanmasının altın için önemli bir destek unsurunu ortadan kaldırabileceğini belirtti. Jackson Hole toplantısından beklenenden daha şahin bir Fed mesajı gelmesi halinde ise faiz indirimi beklentilerinin zayıflayabileceği ve bunun altın üzerinde satış baskısı oluşturabileceği ifade edildi.

ABD’de mali kaygıların azalmasına yönelik işaretler ve jeopolitik risklerdeki gerileme de güvenli liman talebini azaltarak altındaki yükselişi sınırlayabilecek unsurlar arasında gösterildi.

Spekülatif pozisyonlar 11 ayın zirvesinde

Altına yönelik yatırımcı ilgisindeki artış da dikkat çekiyor.

Hansen, ağustos başından bu yana altın ETF’lerinin toplam varlıklarının yaklaşık 60 ton arttığını belirtti. Böylece ağustos ayının geçen eylülden bu yana ETF’lerde en güçlü aylık girişin yaşandığı dönem haline geldiğini söyledi.

Hedge fonlarının COMEX altın vadeli işlemlerindeki net uzun pozisyonları da 11 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Hansen, yüksek spekülatif pozisyonlanmanın piyasayı olası bir düzeltmeye karşı daha hassas hale getirdiğini vurguladı.

Piyasalar PCE ve Fed mesajına kilitlendi

Altın yatırımcılarının gündeminde ABD’nin enflasyon göstergelerinden PCE fiyat endeksi bulunuyor.

Bunun yanı sıra piyasalar, Fed Başkanı Kevin Warsh’ın 28 Ağustos’ta Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu’nda yapacağı konuşmaya odaklanmış durumda.

27-29 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek sempozyumun ana teması “Finansal İnovasyon: Ödemeler ve Politika İçin Etkileri” olarak belirlendi.

Hansen, toplantının temasının stablecoin’lerin finansal sistemdeki olası kullanımına ilişkin tartışmaları gündeme getirebileceğini ancak piyasaların asıl olarak Fed’in faiz politikasına ilişkin mesajları takip edeceğini belirtti.

Altında kritik destek ve direnç seviyeleri

Teknik görünümde Hansen’in işaret ettiği ilk önemli direnç 4.770 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu bölgenin, ocak-haziran dönemindeki düzeltmenin yüzde 50’lik geri çekilme seviyesine ve mayıs ayındaki yerel zirvelere denk geldiği belirtildi.

Aşağı yönlü hareketlerde ise ilk önemli destek 4.519 dolar seviyesindeki 200 günlük hareketli ortalama. Bunun altında 4.410 dolar seviyesi bir sonraki destek olarak öne çıkıyor.

Hansen, özellikle altının 4.519 dolar civarındaki 200 günlük hareketli ortalamanın altına gerilemesinin mevcut yükseliş momentumunu ciddi şekilde zayıflatabileceği uyarısında bulundu.

Uzun vadede altını destekleyen faktörler sürüyor

Kısa vadede düzeltme riski artmış olsa da Hansen, altın için uzun vadeli destekleyici unsurların devam ettiğini belirtti.

ABD’nin mali sürdürülebilirliğine ve yüksek borç seviyelerine ilişkin endişeler, doların yeniden zayıflama ihtimali, merkez bankalarının altın talebi ve jeopolitik belirsizlikler değerli metalin önümüzdeki aylarda da destek bulmasını sağlayabilecek başlıca faktörler arasında yer alıyor.

Bu nedenle piyasanın kısa vadede konsolidasyona yönelmesi beklenirken, yatırımcıların gözü PCE verisi, doların seyri, tahvil getirileri ve Jackson Hole’dan gelecek Fed mesajlarında olacak.