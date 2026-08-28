Altında 5.000 dolar hedefi tehlikede mi? Gözler Fed Başkanı’nda

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Altın fiyatları Fed mesajları öncesi geriledi

Piyasaların yakından takip ettiği Jackson Hole sempozyumunda Fed Başkanı Kevin Warsh’ın yapacağı konuşma öncesinde altın fiyatlarında düşüş görüldü. Yatırımcıların kâr satışlarına yönelmesi ve temkinli bekleyişi, değerli metaller üzerinde baskı oluşturdu.

Spot altın, ABD Hazine Bakanlığı’nın uzun vadeli tahvillere yönelik açıkladığı destek tedbirlerinin ardından haftanın başında ulaştığı üç ayın zirvesinden geri çekildi. Spot altının ons fiyatı TSİ 07.00 itibarıyla yüzde 0,5 düşerek 4.576,30 dolara geriledi. ABD altın vadeli işlemleri de yüzde 0,8 kayıpla 4.629 dolara indi.

“Şahin açıklamalar yeni geri çekilmeler getirebilir”

Cnbc-E'de yer alan habere göre StoneX Kıdemli Analisti Matt Simpson, Fed Başkanı Warsh’ın piyasa beklentilerinden daha şahin bir duruş sergileme ihtimalinin bulunduğunu söyledi.

Simpson, böyle bir mesajın kısa vadede altının son dönemde ulaştığı zirvelerden daha fazla uzaklaşmasına neden olabileceğini belirtti. Ancak analiste göre yaşanabilecek geri çekilmeler, yükselişin ilk bölümünü kaçıran ve ons altında 5.000 dolar seviyesini yeniden hedefleyen yatırımcılar açısından alım fırsatı olarak değerlendirilebilir.

Fed yetkililerinden enflasyon mesajı

Jackson Hole’da bir araya gelen merkez bankacıları, ABD’de enflasyon görünümüne ilişkin endişelerini gündeme getirdi. Açıklamalar, Fed’in yakından takip ettiği enflasyon göstergelerinden Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksinin temmuz ayında yıllık bazda yüzde 3,7 arttığını gösteren verilerin ardından geldi.

Piyasalarda Fed’in faiz politikasına ilişkin beklentiler de fiyatlamalarda belirleyici oluyor. CME FedWatch verilerine göre yatırımcılar, eylül ayında Fed’in faiz artırma ihtimalini yüzde 33,9 olarak fiyatlıyor. Aralık ayına kadar faiz artışı ihtimali ise yüzde 74 seviyesinde bulunuyor.

Faizlerin yüksek seyrettiği dönemlerde faiz getirisi sunmayan altının cazibesi azalabiliyor. Bu nedenle Fed’in vereceği mesajların dolar ve tahvil getirileri üzerinden altın fiyatlarında yeni bir yön belirlemesi bekleniyor.

Analistler altındaki yükseliş potansiyeline dikkat çekiyor

OCBC Değerli Metaller Stratejisti Christopher Wong, borsa yatırım fonları (ETF) ve vadeli işlemlerde artan yatırımcı katılımının yanı sıra ABD’nin mali görünümüne ilişkin endişeler ile merkez bankalarının altın alımlarının fiyatları desteklemeye devam ettiğini belirtti.

Wong, buna karşın altında kısa vadeli bir konsolidasyon riskinin bulunduğuna dikkat çekti. Piyasaların Fed mesajlarını ve faiz görünümünü yakından izleyeceği belirtilirken, olası geri çekilmelerin altındaki uzun vadeli yükseliş beklentisini ne ölçüde etkileyeceği takip edilecek.

Gümüş, platin ve paladyum da geriledi

Değerli metallerin diğer üyelerinde de satış ağırlıklı bir görünüm öne çıktı.

Spot gümüş yüzde 1 düşüşle 68,54 dolara gerilerken, Christopher Wong gümüşte yükseliş trendinin güçlenmesi için tahvil getirilerinin zayıflaması ve 70,60-72,00 dolar direnç bölgesinin aşılması gerektiğini ifade etti.

Platin yüzde 0,6 değer kaybederek 1.834,83 dolara geriledi ve haftalık kayba yöneldi. Paladyum ise yüzde 0,8 düşüşle 1.339,84 dolar seviyesine indi.