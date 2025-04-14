Altında ‘açık artırma’ yaşanıyor

Gümrük duvarlarının Çin ve ABD arasında yılda yaklaşık 700 milyar dolarlık mal ticaretini etkilenmesi, küresel büyüme için endişe doğurup güvenli varlıklara yönelik girişleri destekledi. Geçtiğimiz hafta ons altın yüzde 6.50 oranında, aylık olarak da yüzde 10 değer kazandı.

Fiyat öngörüleri sürekli yukarı yönlü güncelleniyor

Jeopolitik gerilimlerin de etkisiyle altın fiyatlarına dair öngörüler de yeniden şekilleniyor.

● Goldman Sachs, küresel ekonominin durumuyla ilgili belirsizlik ortamında, yıl sonu altın fiyat hedefini bir kez daha yükseltti. Finans kuruluşu yayınladığı son notta 2025 yılı ons başına fiyat beklentisini 3.700 dolara yükseltti.

● Bank of America, 2025 yılı için altın fiyat tahminini 3.400 dolar olarak açıkladı.

● Macquarie Group, altının 2025’te 3.500 dolara ulaşabileceğini öngörüyor.

● Deutsche Bank 2026 yılı ortalaması için altın fiyatı beklentisini 3.700 dolara kadar çıkardı.

● UBS, 2025 yılı için altın tahminini 3.500 dolar olarak güncelledi. Banka açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Altın 3.200 doları aşarak tarihi bir seviyeye ulaştı. Bu yükselişi, artan gümrük tarifeleri, jeopolitik tansiyonlar, enfl asyon endişeleri ve faiz oranlarındaki belirsizlik gibi unsurlar tetikliyor. Bu faktörlerin birleşimi, adeta mükemmel bir fırtına yarattı. Tüm bu gelişmeler ışığında altın fiyat hedefimizi 3.500 dolara çıkarıyor, tahmin bandımızı ise 3.200 – 3.800 dolar aralığına çekiyoruz.”