Altında alarm zilleri çalıyor! 4.300 doların altına indi: Dev bankadan uyarı

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4.300 doların altında gerçekleşen hareket, Fed kararı öncesinde altının teknik görünümündeki kırılganlığı artırdı. Piyasada bundan sonraki süreçte fiyatın bu seviyeyi yeniden aşıp aşamayacağı yakından takip edilecek.

Saxo Bank kritik seviyeyi açıkladı

Saxo Bank Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen, altındaki satış baskısının azalması için ons fiyatının 4.440 doların üzerine çıkması gerektiğine işaret etti.

Bu seviye, yalnızca teknik açıdan önemli bir direnç olarak değil, aynı zamanda mevcut düşüş trendinin zayıfladığını gösterebilecek kritik bir eşik olarak değerlendiriliyor. Altının 4.440 dolar üzerinde kalıcılık sağlaması, toparlanma beklentilerini güçlendirebilir.

4.440 dolar için yüzde 4’lük yükseliş gerekiyor

Ons altının 4.266 dolardan 4.440 dolar seviyesine ulaşabilmesi için yaklaşık yüzde 4 değer kazanması gerekiyor. Kısa vadede bu ölçekte bir hareket teknik olarak mümkün olsa da faiz beklentileri ve doların seyri altının önündeki temel baskı unsurları arasında bulunuyor.

Dolayısıyla piyasalar açısından yalnızca 4.440 doların test edilmesi değil, bu seviyenin üzerinde kalıcı bir fiyatlama oluşması da önem taşıyor.

Piyasaların gözü Fed’in faiz kararında

Altındaki son düşüşte Fed’e yönelik faiz beklentileri belirleyici rol oynuyor. Piyasada 16 Eylül’de yapılacak toplantıya ilişkin faiz artışı beklentilerinin güçlenmesi, faiz getirisi sağlamayan altın üzerinde baskı oluşturuyor.

Fed’in kararının yanı sıra para politikasının geleceğine ilişkin vereceği mesajlar da altının yönü açısından kritik olacak. Özellikle faizlerin uzun süre yüksek tutulacağına yönelik sinyaller, değerli metalde satış baskısını artırabilir.

Tahvil faizleri ve dolar altını sıkıştırıyor

ABD’de tahvil getirilerindeki yükseliş de altın fiyatlarını baskılayan unsurlar arasında yer alıyor. 10 yıllık ABD tahvil faizinin yüzde 5 seviyesini aşması, yatırımcıların getirisi olmayan altın yerine faiz getirili varlıklara yönelmesine neden olabiliyor.

Güçlenen dolar da ons altının yukarı yönlü hareketini zorlaştırıyor. Tahvil faizlerindeki artışla doların değer kazanmasının aynı anda gerçekleşmesi, değerli metal üzerindeki baskıyı daha belirgin hale getiriyor.

Petrol yükseliyor, altın beklenen desteği bulamıyor

Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş de piyasaların odağındaki bir diğer gelişme. Enerji maliyetlerindeki artış, enflasyonun daha uzun süre yüksek kalabileceği endişelerini güçlendiriyor.

Yüksek enflasyon normal şartlarda altına olan ilgiyi artırabilecek bir unsur olsa da mevcut tabloda farklı bir mekanizma öne çıkıyor. Yatırımcılar, yükselen petrol fiyatlarının enflasyonist baskıyı artırarak Fed’in daha sıkı bir para politikası izlemesine yol açabileceğinden endişe ediyor.

Jeopolitik riskler de düşüşü durduramadı

Orta Doğu’daki gerilim ve enerji altyapılarına yönelik saldırılar devam ederken altının değer kaybetmesi dikkat çekiyor. Güvenli liman özelliği nedeniyle bu tür gelişmelerin normal şartlarda altın talebini artırması bekleniyor.

Ancak mevcut fiyatlamada yatırımcıların jeopolitik gelişmelerden çok faiz görünümü, tahvil getirileri ve doların seyrine odaklandığı görülüyor. Gümüş, platin ve paladyumdaki geri çekilmeler de satış baskısının değerli metallerin geneline yayıldığını gösteriyor.

Fed sonrası 4.300 ve 4.440 dolar izlenecek

Fed’in faiz kararı 16 Eylül’de Türkiye saatiyle 21.00’de açıklanacak. Kararın ardından Fed Başkanı Kevin Warsh’ın basın toplantısında vereceği mesajlar da piyasalar tarafından yakından takip edilecek.

Altın için ilk önemli eşik 4.300 dolar olacak. Bu seviyenin yeniden aşılması halinde piyasaların odağı Saxo Bank’ın işaret ettiği 4.440 dolara çevrilebilir. Buna karşılık 4.300 doların altında kalıcılık sağlanması, satış baskısının devam edebileceğine ilişkin teknik sinyal olarak değerlendirilebilir.

Gram altında gözler Dolar/TL’de

Ons altındaki gerilemenin gram altına etkisi ise Dolar/TL’nin hareketiyle kısmen dengelenebilir. Bu nedenle Türkiye’deki yatırımcılar açısından Fed sonrasında yalnızca ons altındaki yön değil, dolar kurundaki hareket de gram altının seyri açısından belirleyici olacak.