Altında alarm zilleri! Güvenli liman kan kaybediyor: Uzmanlardan altın için kritik yorum

Ortadoğu gerilimi bu kez altını vurdu: Güvenli limanda sert kayıp

Ortadoğu'da ABD ile İran arasında tırmanan gerilim, bu kez güvenli liman olarak görülen altına destek vermedi. Petrol fiyatlarındaki sert yükselişin küresel enflasyonu artıracağı endişesiyle yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarını sürdürebileceği beklentisini fiyatlamaya başladı. Bu gelişmelerin etkisiyle ons altın haftalık bazda yüzde 1,7 değer kaybederek kritik seviyelere gerilerken, yatırımcıların güvenli liman talebinde de zayıflama görüldü.

TD Securities'ten çarpıcı altın yorumu: "Yatırımcılar altın ve gümüşten çıkıyor"

Cnbc-E'de yer alan habere göre dünyaca ünlü aracı kurum TD Securities'in Küresel Emtia Stratejisi Başkanı Bart Melek, altın piyasasında yaşanan sert düşüşe ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Melek, ABD ile İran arasında yeniden yükselen gerilimin piyasalar üzerinde belirleyici olduğunu vurgulayarak, yatırımcıların bu süreçte altın ve gümüş pozisyonlarını azaltmayı tercih ettiğini söyledi.

Altının ons fiyatındaki gerilemeye dikkat çeken Melek, "ABD ve İran arasındaki gerilimin yeniden başlaması ana faktör. Yatırımcılar şu aşamada ellerinde altın ve gümüş tutmak istemiyor. 4.100 dolar seviyesine doğru hareketin sebebi tam olarak bu." ifadelerini kullanarak satış baskısının nedenlerine işaret etti.

Piyasalar eylüle kilitlendi: Fed'in faiz artırma ihtimali güçlendi

Enerji fiyatlarındaki yükselişin enflasyon baskısını yeniden artırması, küresel piyasalarda faiz beklentilerini değiştirdi. Yatırımcılar, başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere büyük merkez bankalarının para politikasında daha sıkı adımlar atabileceğini öngörüyor. CME FedWatch verilerine göre, piyasalar Fed'in eylül ayında faiz artırma olasılığını yüzde 69 seviyesinde fiyatlamaya başladı. Bu beklenti, başta altın olmak üzere emtia piyasalarında satış baskısını artırıyor.

Altın fiyatlarında son durum ne?

Küresel piyasalarda artan faiz beklentilerinin etkisiyle altın fiyatlarındaki geri çekilme hız kazandı. Spot altının ons fiyatı yüzde 0,4 değer kaybederek 4.103,23 dolara gerilerken, ABD'de işlem gören Ağustos vadeli altın kontratları da yüzde 0,7 düşüşle 4.113,70 dolardan kapanış yaptı. Piyasa uzmanları, yüksek faiz ortamının faiz getirisi olmayan altının cazibesini azalttığını ve bu nedenle yatırımcı talebinin zayıfladığını belirtiyor.

Altın piyasasında gözler Fed'e çevrildi: Kritik hafta öncesi Kevin Warsh bekleniyor

Altın piyasasında yeni haftanın en önemli gündem maddeleri, açıklanacak ABD enflasyon verileri ve Fed Başkanı Kevin Warsh'un yapacağı konuşma olacak. Yatırımcılar, Warsh'un para politikasının geleceğine ilişkin vereceği mesajları yakından takip edecek. Analistler, Fed Başkanı'nın şahin ya da güvercin tondaki açıklamalarının, faiz beklentileri üzerinden altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olabileceğini ifade ediyor.

Fiziki altın piyasasında dikkat çeken hareket: Çin alımları hızlandırdı, Hindistan'da indirimler arttı

Küresel piyasalarda dalgalanma sürerken, fiziki altın piyasasında da dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Dünyanın en büyük altın tüketicilerinden Hindistan'da altın, bu hafta yüksek iskontolarla alıcı bulurken, Çin Merkez Bankası ise son 2,5 yılın en güçlü aylık rezerv artışına imza atarak altın alımlarını sürdürdü. Bu gelişmeler, fiziki altına yönelik talebin ülkeler bazında farklı yönlerde seyrettiğini ortaya koyuyor.

Gümüş, platin ve paladyumda son durum ne?

Altın fiyatlarındaki düşüş, diğer kıymetli metaller üzerinde de etkili olurken piyasalarda karışık bir görünüm öne çıktı. Spot gümüş yüzde 0,7 değer kaybederek 59,56 dolara gerilerken, platin yüzde 0,4 yükselişle 1.616,72 dolara çıktı. Paladyum ise yüzde 2,2'lik güçlü artışla 1.274,50 dolara ulaşarak günün en dikkat çeken performanslarından birini sergiledi.