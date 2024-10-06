‘Altın’da bu haftaya dikkat!

Deniz BİLGEN

Geçtiğimiz hafta yaşanan İran’ın İsrail’e yaptığı füze saldırısı, Amerika’da açıklanan tarım dışı istihdam verileriyle Ekim ayının ilk haftası altın için oldukça hareketli geçti. Ekim ayının ikinci haftasında altın fiyatları yükselecek mi yoksa düşecek mi? Deniz Bilgen’in hazırlayıp sunduğu Kapalı Çarşı’nın Nabzı programında Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, önümüzdeki haftanın gelişmelerini, piyasalar için önemli olaylarını ve altının piyasalarının bunlara nasıl tepki verebileceğini yorumladı.

Yatırımcı haftasonu riski almak istemedi, fiyat 2.638 dolardan tekrar 2.655. dolar seviyesine çıktı

Yıldırımtürk yaptığı açıklamada şunları söyledi, “Altının seyrinde cuma günü Amerika’da açıklanan tarım dışı istihdam verisinin olumlu gelmesiyle birlikte beklentiler gerçekleştiği için gün içinde aşağı yönlü bir seyir oluştu ancak hafta sonu riski almak istemeyen yatırımcı ve fonların satışlarıyla birlikte tekrar bir miktar yükseliş olduğunu gözledik. Rakamsal olarak söylemek gerekirse altın fiyatları, istihdam verileri açıklandıktan sonra 2.638 dolarlara kadar geldi. Burası kısa süreli teknik destek seviyesiydi. Buradan da tekrar 2.655 dolar seviyesini geldi.”

Altında yorgunluk belirtileri: Bu hafta altın fiyatları düşer mi?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk açıklamasında, altın fiyatlarında yorgunluk belirtilerine dikkat edilmesi gerektiğini belirterek altın fiyatlarının Ekim ayının ikinci haftasında nasıl bir seyir izleyeceği hakkında bilgi verdi. Yıldırımtürk, “Önemli bir jeopolitik gelişme yaşanmadığı takdirde ekimin ikinci haftasında altın fiyatlarının bu noktada bir gerileme yaşanabilir. Özellikle 2.638 seviyesi kırılırsa dolar/ons bazında 2610 dolar ons seviyelerine doğru geri çekilme söz konusu olabilir. Ancak bu fiyatların gerileyeceği anlamına gelmez, bir düzeltme hareketi gerçekleşmiş olur. Yukarı yönlü seyirlerde ise 2.665 dolar seviyesi geçilirse tekrar 2.670 seviyelerini görebiliriz. Fakat şimdilik FED’in 50 baz puanlık faiz indiriminden sonraki hızlı yükselişin hazmetme süresi yaşanacak diye düşünüyorum” diye konuştu.

Dışardaki gelişmeler iç piyasayı nasıl etkiler?

Altın fiyatlarında dış piyasalarda yaşanan gelişmelerin yansımalarını iç piyasada görünmediğini kaydeden Yıldırımtürk, “İç piyasada ithalatta azalma var. Bu nedenle iç piyasa ile dış piyasa arasındaki makasın hayli açıldığını gözlemliyoruz. Dışarıda altın fiyatları 2.638 dolar/ons seviyesine inse de iç piyasada kilogramda 4.500 dolarlık fark devam ediyor. Bu da yaklaşık 120 dolar/ons demek. Ancak önümüzdeki günlerde ithalat yapılırsa, o zaman bir miktar altın girişi olduğundan bu farkın önce 4.000 sonra 3.500 dolar seviyesine ineceğini tahmin ediyorum. Fark daralır ve dış piyasada altının 2.600 dolar/ons seviyesine indiği senaryoda iç piyasada 3.000 TL seviyeleri belki 2.975-2950 TL seviyeleri görülebilir. Fiyatların yükseldiği senaryoda 3.100 TL seviyelerini göreceğiz diye düşünüyorum” diye konuştu.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk’ün açıklaması: