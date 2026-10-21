Altında çifte baskı! Fed korkusu ve petrol fiyatları piyasaları sarstı

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Spot altın, 21 Ekim saat 07.15 itibarıyla ons başına 4.124,10 dolardan işlem gördü. Fiyat, önceki kapanışına göre yüzde 0,02 geriledi.

Kızıldeniz'deki deniz taşımacılığı riskleri ve Suudi Arabistan'ın petrol altyapısına yönelik tehditler, petrol arzına ilişkin endişeleri gündemde tutuyor. Petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyonist baskıları artırabileceği ve merkez bankalarının daha sıkı para politikası uygulamasına yol açabileceği beklentisi, altının yükselişini zorlaştırıyor.

DHF Capital SA Üst Yöneticisi ve varlık yöneticisi Bas Kooijman, Reuters'a yaptığı değerlendirmede, ham petrol fiyatlarındaki artışın enflasyonist baskıların sürebileceği ve daha sıkı para politikası ihtimalinin güçlenebileceği yönündeki beklentileri desteklediğini belirtti.

Dolar ve faiz beklentileri altını baskılıyor

Faiz getirisi sağlamayan altının elde tutulmasının fırsat maliyeti, faiz oranlarının yükselmesiyle artıyor. Bu nedenle faiz artışı beklentileri, değerli metalin fiyatı üzerinde baskı oluşturuyor.

ABD dolarının son kayıplarının ardından istikrar kazanması da dolar üzerinden fiyatlanan altına yönelik talebi sınırlayan unsurlar arasında yer alıyor.

Reuters'ın anketine katılan ekonomistlerin neredeyse tamamı, Fed'in ekim ayındaki toplantısında faiz artırımına gitmesini beklemiyor. Faiz artışı ihtimalinin daha ileri bir tarihe ötelenebileceği değerlendirilirken enflasyonun kalıcı olması durumunda daha sıkı para politikası uygulanabileceği öngörülüyor.

Fed'in faiz kararı ve PCE verisi izleniyor

CME FedWatch verilerine göre, Fed'in 27-28 Ekim'deki toplantısında faiz artırma olasılığı yüzde 16 seviyesinde bulunurken, aralık ayındaki faiz artışı ihtimali yüzde 90 düzeyinde hesaplanıyor.

Yatırımcılar, Fed'in para politikasına ilişkin ipuçları için gelecek haftaki toplantının yanı sıra ABD Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksini de takip ediyor. PCE, Fed'in yüzde 2'lik enflasyon hedefini değerlendirirken yakından izlediği temel göstergeler arasında bulunuyor.

Cnbc-E'de yer alan habere göre Tastylive Küresel Makroekonomi Başkanı İlya Spivak ise piyasaların gelecek yıl için fiyatladığı faiz artışlarının bir bölümünün gerçekleşmemesi veya beklenenden daha sınırlı kalması durumunda altın fiyatlarının yeniden yükselebileceğini belirtti.

Altında kritik direnç seviyeleri

Kitco News analizine göre, altının yukarı yönlü hareketini güçlendirebilmesi için 4.147-4.176 dolar aralığındaki direnç bölgesini aşması gerekiyor.

Bu bölgenin üzerinde kalıcı bir hareket görülmesi halinde 4.201 dolar seviyesi, ardından da 4.218 dolar civarındaki önceki zirve takip edilecek. Piyasalarda kısa vadeli güvenli liman talebinin yanı sıra Fed'in uzun vadeli para politikası görünümü de altının yönü açısından belirleyici olmaya devam ediyor.

Gram altın 6 bin 575 TL'yi aştı

Küresel piyasalarda ons altındaki hareketlilik, döviz kuru ve yurt içi piyasa koşulları gram altın fiyatlarına da yansıyor.

21 Ekim saat 07.15 itibarıyla gram altın 6.519,36 TL alış ve 6.575,25 TL satış fiyatından işlem gördü.