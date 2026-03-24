Altında dikkat çekici hamle: Merkez bankaları yeniden alıma döndü

Dünya Altın Konseyi (WGC), merkez bankalarının dolarsızlaşma eğilimleri ve artan jeopolitik risklere karşı korunma amacıyla bu yıl altın alımlarını artırmasının beklendiğini açıkladı.

Reuters'ın haberine göre, WGC yetkilisi Shaokai Fan, son dönemde Guatemala, Endonezya ve Malezya gibi ülkelerin uzun bir aranın ardından ya da ilk kez altın alımı gerçekleştirdiğini belirtti. Fan, uzun süredir piyasada aktif olmayan merkez bankalarının yeniden altın piyasasına girmesinin dikkat çekici bir trend olduğunu ve bu eğilimin 2026 boyunca devam edebileceğini ifade etti.

Bazı merkez bankalarının ise yerel küçük ölçekli üreticilerden altın alarak hem yerli sektörü desteklemeyi hem de bu üretimin kayıt dışı kanallara yönelmesini engellemeyi hedeflediği belirtildi.

Altındaki düşüşte ne etkili oldu?

Öte yandan altın fiyatları bu ay ons başına 1.000 doların üzerinde düşüşle yaklaşık 4.340 dolar seviyelerine geriledi. WGC’ye göre bu sert düşüşte marj tamamlama çağrılarına bağlı satışlar etkili oldu.