Altında düşüş sürüyor: Destekte tutunuyor!

Ons altın 4 bin dolar desteğinin üzerinde tutunmaya devam ediyor.

Dün 4.400 dolar direncine yaklaşılmasının ardından gelen sert satışlarla gerileyen ve kar realizasyonu olarak nitelendirilen satışlarla gerileyen altında düşüş bugün de sürüyor. Yüzde 1,5’in üzerinde düşüşle güne devam eden ons altında satışların bugün de devam etmesiyle 4.000 dolar desteğinin üzerinde tutunma çabası sürüyor.

ING, yatırımcıların sürdürülebilirlik hakkında soru işaretlerinin oluştuğu keskin ralli, kar realizasyonuna neden oldu.

Ons altın şu sıralarda düne göre yüzde 1,69 oranında düşüşle 4.055 dolardan işlem görüyor.

 

