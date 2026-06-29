Altında düşüş sürüyor: Gözler ABD istihdam verilerinde

Körfez’de ABD ve İran arasında yaşanan son karşılıklı saldırıların petrol fiyatlarını yukarı taşıması ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımı beklentileri, getiri sağlamayan değerli metali baskıladı.

Haftanın ilk gününde spot altın yüzde 0,7 değer kaybederek ons başına 4.061,35 dolardan işlem gördü. ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 0,5 kayıpla 4.076,40 dolara geriledi. Altın, aylık bazda yüzde 10,4’lük kayıpla üst üste dördüncü ayı da düşüşle kapatmaya hazırlanıyor.

Gram altın ise yeni haftaya yüzde 0,6'lık düşüşle 6 bin 90 lira seviyesinde başladı.

Petrol fiyatları enflasyonu tetikliyor

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer piyasadaki durumu şu sözlerle özetledi: "ABD ve İran hafta sonu yeniden karşı karşıya geldi. Her iki taraftan da yeni askeri saldırı haberleri alındı. Bu durum, petrolün bu düşük seviyelerde ne kadar kalabileceği ve dolayısıyla genel enflasyon ile faiz oranı görünümü üzerinde soru işaretleri yaratıyor." İran'ın, ABD Başkanı Donald Trump’ın lider kadrosuna yönelik tehditlerinin ardından Kuveyt ve Bahreyn’deki ABD askeri üslerine füze ve İHA'larla saldırması petrol fiyatlarını tırmandırdı.

Hürmüz Boğazı için anlaşma sağlandı mı?

Axios'un pazar günü geçtiği habere göre, askeri hareketliliğe rağmen Tahran ve Washington yönetimleri Körfez'deki düşmanlıkları durdurma kararı aldı. İki ülkenin, Hürmüz Boğazı üzerindeki anlaşmazlıkları çözmek adına müzakereleri yeniden başlatma konusunda uzlaştığı bildirildi. Bu diplomatik adım, piyasalardaki jeopolitik risk algısını anlık olarak değiştirebilecek kritik bir gelişme olarak yakından takip ediliyor.

Yüksek faiz altının önünü kesiyor

Yükselen ham petrol fiyatları küresel enflasyonu körüklerken, bu durum merkez bankalarının faiz artırım ihtimalini de kuvvetlendiriyor. Altın normal şartlarda enflasyona karşı güvenli bir liman olarak görülse de, faizlerin yüksek olduğu bir ortamda getiri sağlamayan bir varlık olduğu için yatırımcı gözündeki cazibesini kaybediyor.

Piyasalar ne bekliyor?

CME FedWatch aracına göre, traderlar Fed'den bu yıl üç faiz artırımı bekliyor. Piyasalarda, Aralık ayında yapılacak bir faiz artırımına ise şu an %80 ihtimal veriliyor. Yatırımcılar şimdi Fed’in para politikası duruşunu daha net görebilmek adına bu hafta açıklanacak olan Haziran ayı ADP özel sektör istihdamı ve ABD tarım dışı istihdam verilerine odaklanmış durumda.

Altında 5.000 dolar seviyesi yeniden görülür mü?

Cnbc-e'nin aktardığına göre Analist Tim Waterer, altının yeniden yükselişe geçebileceği senaryoyu şu sözlerle açıkladı: "Altın bu yıl yeniden 5.000 dolar seviyesini görebilir. Ancak bunun gerçekleşmesi; jeopolitik gerilimin daha da azalmasına, petrol fiyatlarının savaş öncesi seviyelere dönerek enflasyonist baskıyı hafifletmesine ve daha zayıf bir ABD dolarına bağlı."

Diğer değerli metallerde son durum

Altındaki düşüş trendi diğer değerli metallere farklı yansıdı. Spot gümüş (XAG=) yüzde 1,1 değer kaybederek 58,51 dolara gerilerken; platin (XPT=) yüzde 1 kazançla 1.630,13 dolara, paladyum (XPD=) ise yüzde 0,8 yükselişle 1.218,92 dolara ulaştı.