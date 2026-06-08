Altında düşüş sürüyor: Güçlü istihdam verileri faiz artırımı beklentilerini güçlendirdi

Orta Doğu’da yeniden şiddetlenen çatışmalar, petrol fiyatlarını yukarı çekerek enflasyon endişelerini artırdı.

Spot altın, yüzde 0,4 düşüşle ons başına 4.313,11 dolara geriledi. Altın fiyatları cuma günü yaklaşık yüzde 3 değer kaybederek 24 Mart’tan bu yana en düşük seviyesini görmüştü.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong, düşüşün temel nedeninin piyasanın Fed’e ilişkin daha şahin bir duruş fiyatlamaya başlaması olduğunu belirterek, yükselen ABD tahvil getirilerinin de altın üzerinde ek baskı oluşturduğunu söyledi.

10 yıllık tahvil getirisi yükselişini sürdürdü, altın üzerinde baskı oluştu

Gösterge kabul edilen 10 yıllık ABD Hazine tahvili getirisi, önceki seansta iki haftanın zirvesine ulaşmasının ardından yükselişini sürdürmeye devam etti. Bu gelişme, faiz getirisi bulunmayan altını elde tutmanın fırsat maliyetini yükseltti.

İsrail, İran’ın batı ve orta bölgelerindeki askeri hedeflere saldırı düzenlediğini duyurdu

İsrail, ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya yeni saldırılardan kaçınma çağrısı yaptığına dair haberlere rağmen, pazartesi günü İran’ın batı ve orta bölgelerindeki askeri hedeflere saldırı düzenlediğini duyurdu.

Petrol fiyatlarında sert yükseliş: Enflasyon ve faiz endişeleri derinleşiyor

Petrol fiyatları ise varil başına 3 doların üzerinde artarak enflasyon ve faiz artırımı endişelerini daha da artırdı.

Altın her ne kadar geleneksel olarak enflasyona karşı bir korunma aracı olarak görülse de, yüksek faiz oranları faiz getirisi sunmayan değerli metal üzerinde baskı yaratıyor.

ABD’de güçlü istihdam verileri Fed’in faiz beklentilerini güçlendirdi

ABD ekonomisi, mayıs ayında üst üste üçüncü kez güçlü istihdam artışı kaydetti. Veriler, iş gücü piyasasının geçen yılki yavaşlamanın ardından yeniden ivme kazandığını ortaya koyarken, İran savaşı kaynaklı yükselen enflasyon karşısında Fed’e faizleri sabit tutma konusunda daha fazla alan sağladı. CME Group’un FedWatch aracına göre piyasalar, yıl sonuna kadar Fed’in faiz artırmasını fiyatlıyor ve Aralık ayına kadar bir faiz artışı ihtimali yüzde 72 seviyesinde bulunuyor.

Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, cuma günü yaptığı açıklamada, son istihdam verilerinin iş gücü piyasasının genel olarak dengede ve tam istihdama yakın olduğunu gösterdiğini söyledi. Hammack, yüksek enflasyonun kontrol altına alınabilmesi için Fed’in yakın zamanda faiz artırmak zorunda kalabileceğini de vurguladı.

Diğer değerli metallerde son durum ne?

Diğer değerli metallerde ise spot gümüş yüzde 0,4 düşüşle ons başına 67,56 dolara gerilerken, platin yüzde 0,5 kayıpla 1.767,15 dolara indi. Paladyum ise 1.225,66 dolar seviyesinde yatay seyretti.