Altında düşüş sürüyor

ABD ile Çin arasındaki tarife geriliminin hafifletilmesi yönündeki anlaşmanın yatırımcıları riskli varlıklara yönlendirmesi güvenli liman altına satış getirmeye devam ediyor.

Dün 3.206 dolar desteğini kıran ons altın, bu sabah da ANZ'nin dünkü analizinde ifade ettiği 3.165 dolar desteğinin altını test ediyor.

Ons altın 3.146,31 dolara kadar gerilemenin ardından düne göre yüzde 0,9 kayıpla 3.148,13 dolardan işlem görüyor.

GoldSilver Central'ın Genel Müdürü Brian Lan, ABD-Çin ticaret ateşkesinin piyasa için iyi bir haber olduğunu, bu nedenle insanların artık riskli varlıklara daha fazla baktığını söylerken, "Bir sonraki kilit seviye olarak 3.150 dolara bakıyoruz. Eğer bu seviye tutmazsa, o zaman 3.100 dolar muhtemeldir" diye konuştu.

Beklenenden daha yumuşak gelen tüketici verilerinin ardından gözler şimdi TSİ 15.30'da açıklanacak olan ABD üretici fiyat endeksi (ÜFE) verilerine çevrilmiş durumda.

Fed politika yapıcıları, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergileri ve ticaret müzakerelerinin fiyatları ve ekonomiyi nasıl etkileyeceğini değerlendirmeye çalışırken faiz oranlarını olduğu yerde bırakıyor. Şimdiye kadar, somut veriler onlara devam etmek için çok az şey veriyor. Fed Başkanı Jerome Powell da günün ilerleyen saatlerinde bir konuşma yapacak.

Teknik analistlere göre ons altın için bugün güçlü destek olarak görülen 3.135 dolar seviyesinde ve buranın kırılması halinde 3.091 dolara kadar geri çekilme bekleniyor. Yukarıda dirençler ise 3.206 ve 3.251 dolarda izleniyor.