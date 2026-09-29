Altında Fed baskısı: Fiyatlar 7 haftanın dibine yakın

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Altın fiyatlarında yatay seyir

Spot altın, önceki seansta 5 Ağustos’tan bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından yüzde 0,1’den az değişimle ons başına 4 bin 124,57 dolardan işlem gördü. ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 0,3 düşüşle 4 bin 156,70 dolara geriledi.

Exness Kıdemli Piyasa Stratejisti Christopher Tahir, jeopolitik gelişmelerin altın fiyatları açısından önemini koruduğunu belirtti. Tahir, devam eden gerilimlerin enerji fiyatlarını ve tahvil getirilerini yüksek tutabileceğini, gerilimin azaltılmasına yönelik somut ilerlemelerin ise altın üzerindeki baskıyı hafifletebileceğini ifade etti.

Orta Doğu'daki gerilim petrol fiyatlarını yükseltti

ABD ve İranlı yetkililer, yedi aydır devam eden savaşı sona erdirmeye yönelik yeniden başlatılan diplomatik girişimler kapsamında arabulucularla ayrı ayrı görüştü.

Buna karşın Orta Doğu'daki arz kesintilerine ilişkin endişeler, petrol fiyatlarının üst üste ikinci seansta yükselmesine neden oldu. Petrol fiyatlarındaki artış, küresel enflasyon görünümü ve merkez bankalarının faiz politikaları üzerindeki etkileri nedeniyle altın piyasasının da gündeminde yer aldı.

Yüksek petrol fiyatları, üretim ve taşımacılık maliyetlerini artırarak enflasyonist baskıları güçlendirebilir. Bu durum, merkez bankalarının fiyat artışlarını kontrol altına almak için faizleri yükseltmesine veya yüksek seviyelerde tutmasına yol açabilir.

Faiz getirisi sağlamayan altın, yüksek faiz ortamında yatırımcıların tahvil gibi getiri sağlayan varlıklara yönelmesi nedeniyle baskı altında kalabiliyor.

Piyasalar Fed'in faiz kararına odaklandı

CME FedWatch Tool verilerine göre piyasalar, Fed'in ekim ayında faiz artırma ihtimalini yüzde 70,3 olarak fiyatlıyor.

Fed Guvernörü Lisa Cook da yapay zekâ kaynaklı talep artışı ve yüksek petrol fiyatlarının önümüzdeki aylarda enflasyonist baskıların sürmesine neden olmasını beklediğini söyledi. Cook, buna karşın yeni faiz artışlarına ihtiyaç duyulacağı yönünde kesin bir değerlendirme yapmaktan kaçındı.

ABD'den gelecek veriler takip edilecek

Yatırımcılar, Fed'in para politikasına ilişkin beklentilerini şekillendirmek amacıyla bu hafta açıklanacak ABD ekonomik verilerini yakından izleyecek.

Takvimde açık iş ilanları, ADP özel sektör istihdam verisi, kişisel tüketim harcamaları (PCE) göstergeleri ve tarım dışı istihdam verisi bulunuyor. Açıklanacak rakamların enflasyon ve iş gücü piyasasının görünümüne ilişkin vereceği sinyallerin, faiz beklentileri üzerinden altın fiyatlarını etkilemesi bekleniyor.

Diğer değerli metallerde de düşüş görüldü

Altının yanı sıra diğer değerli metaller de salı günü düşüş kaydetti.

Gümüş: Yüzde 0,6 düşüşle 60,62 dolar

Platin: Yüzde 1 düşüşle 1.699,86 dolar

Paladyum: Yüzde 0,5 düşüşle 1.209,08 dolar