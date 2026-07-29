Altında Fed bekleyişi: Fiyatlar yatay seyrediyor

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Altın fiyatları, yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararına ve Fed Başkanı Kevin Warsh'ın enflasyon ile faiz görünümüne ilişkin açıklamalarına odaklanmasıyla çarşamba günü yatay bir seyir izledi.

Spot altın, ons başına 4.029,08 dolarda büyük ölçüde değişim göstermedi. ABD'de ağustos vadeli altın kontratları ise yüzde 0,2 değer kaybederek 4.028,10 dolara geriledi.

Fed şahin kalırsa altında düşüş baskısı sürebilir

Bloomberg HT'de yer alan habere göre OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong, “Altının seyri büyük ölçüde bugünkü FOMC toplantısına bağlı. Son dönemdeki düşüş eğiliminin tersine dönmesi için Fed’in daha az şahin bir söylem benimsemesi gerekiyor” dedi.

Fed’in faiz kararı TSİ 21.00’de açıklanacak, Fed Başkanı Kevin Warsh ise TSİ 21.30’da konuşacak.

Piyasalar Fed'in faizi sabit tutmasını bekliyor, eylülde artırım ihtimali güçleniyor

FedWatch verilerine göre piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu toplantıda faiz oranlarını sabit bırakmasına yüzde 70 olasılık tanırken, 25 baz puanlık faiz artışı ihtimali yüzde 30 seviyesinde fiyatlanıyor. Öte yandan yatırımcılar, eylül ayındaki toplantıda 25 baz puanlık faiz artışı olasılığını ise yüzde 76 olarak öngörüyor.

BoE ve BoJ'dan faiz değişikliği beklenmiyor, gözler enflasyon mesajlarında

İngiltere Merkez Bankası (BoE) ile Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) bu hafta gerçekleştirecekleri para politikası toplantılarında faiz oranlarını sabit tutmaları bekleniyor. Ancak her iki merkez bankasının da yükselen enflasyon risklerine karşı temkinli mesajlar vermesi öngörülüyor.

Enflasyona karşı korunma aracı olarak görülen altın, yüksek faiz ortamında baskı altında kalmaya devam ediyor. Çünkü artan faiz oranları, faiz getirisi sağlamayan altını elde tutmanın fırsat maliyetini yükselterek yatırımcıların ilgisini azaltabiliyor.

ABD ile İran arasında füze gerilimi tırmanıyor

ABD ordusu, İran'ın Orta Doğu'daki ABD güçlerine yönelik fırlattığı çok sayıda balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini açıkladı. İran Devrim Muhafızları ise Ürdün'deki bir ABD hava üssü ile ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nı hedef alan balistik füze saldırıları gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Petrol fiyatları, ABD'de ham petrol stoklarının azalmasının arz endişelerini artırmasıyla yükselişini sürdürdü.

Commerzbank altın tahminini düşürdü, gümüşte yükseliş beklentisini korudu

Commerzbank, yıl sonu altın fiyatı tahminini ons başına 4.500 dolara indirirken, gümüş fiyatlarının yıl sonunda ons başına 67 dolara ulaşmasını beklediğini açıkladı.

Diğer değerli metallerde son durum ne?

Spot gümüş yüzde 0,9 yükselişle 57,65 dolara, platin yüzde 0,3 artışla 1.600,40 dolara çıkarken, paladyum yüzde 0,7 düşüşle 1.261 dolara geriledi.