Altında Fed desteği, petrol baskısı: Haftalık kazanç sınırlı kaldı

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Altında Fed rüzgarı

Altın fiyatları, ABD’den gelen zayıf ekonomik verilerin Fed’in faiz politikasına yönelik beklentileri değiştirmesiyle haftayı değer kazancıyla kapattı.

Temmuz ayında ABD’de perakende satışların beklentilerin aksine düşüş göstermesi, ekonomide yavaşlama sinyallerini güçlendirdi. Hafta boyunca açıklanan enflasyon verileri ise fiyat baskılarının hafiflediğine işaret etti.

Ekonomideki bu görünüm, Fed’in kısa vadede faiz artırma ihtimaline yönelik beklentilerin zayıflamasına neden olurken, altın fiyatlarını da destekledi.

Altın fiyatlarında haftalık kazanç

Spot altının ons fiyatı, haftanın son işlem gününde yüzde 0,5 değer kazanarak 4 bin 374 dolara çıktı.

Altın vadeli kontratlarında da yüzde 0,2’lik yükseliş kaydedilirken, fiyat 4 bin 430 dolar seviyesine ulaştı.

Bu hareketle birlikte spot altın ve vadeli altının haftalık kazancı yüzde 0,7 olarak gerçekleşti.

ABD’de tüketici harcamalarında zayıflama sinyali

ABD’de temmuz ayına ilişkin perakende satışlar aylık bazda yüzde 0,6 düşüş gösterdi.

Piyasa beklentisi satışların yüzde 0,1 oranında artması yönündeydi. Açıklanan rakam, beklentilerin aksine daralma yaşandığını ortaya koydu.

Çekirdek perakende satışlarda da benzer bir tablo görüldü. Bu kalemde yüzde 0,2’lik artış beklenirken, satışlar yüzde 0,3 geriledi.

Veriler, ABD’li tüketicilerin harcama eğiliminde zayıflama yaşandığına ilişkin endişeleri artırdı.

Piyasalarda Fed’in faiz kararı beklentisi değişti

Piyasalarda, Fed’in eylül ayındaki toplantısında alacağı faiz kararına ilişkin beklentiler yeniden şekillendi.

CME FedWatch verilerine göre, Fed’in eylülde faiz oranlarını sabit tutma ihtimali bir hafta önce yüzde 56 seviyesindeyken yüzde 67’ye yükseldi.

Buna karşılık 25 baz puanlık faiz artışı beklentisi yüzde 44’ten yüzde 33’e geriledi.

Faiz getirisi sunmayan altın ise faizlerin yüksek seviyelerde kalacağına yönelik beklentilerin zayıflamasından destek buldu.

Tüketici güveninde dikkat çeken düşüş

ABD’de tüketici güvenindeki gerileme, ekonomik görünüme ilişkin endişelerin arttığına işaret etti.

Michigan Üniversitesi’nin açıkladığı verilere göre, tüketici güven endeksi ağustosta 55,2 seviyesinden 51’e düştü.

Bu gerilemeyle birlikte endekste iki aydır devam eden yükseliş sona erdi.

Öte yandan tüketicilerin gelecek 12 aya ilişkin enflasyon beklentisi yüzde 4,2’den yüzde 4,3’e yükseldi.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş altının ivmesini kesti

Altın fiyatlarındaki yükselişi sınırlayan başlıca unsurlardan biri petrol fiyatlarındaki sert artış oldu. ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanan gerilim ve bölgedeki deniz trafiğine ilişkin artan endişeler, petrol fiyatlarını yukarı yönlü baskıladı.

ABD’nin İran’a yönelik deniz ablukasını süresiz olarak sürdürme seçeneğini değerlendirdiğine ilişkin gelişmeler de küresel petrol arzına yönelik kaygıları artırarak altındaki yükselişin hız kesmesine neden oldu.

Petrol fiyatlarındaki artış altının yükselişini sınırladı

Petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş, piyasalarda enflasyon endişelerinin yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Enerji maliyetlerindeki artışın önümüzdeki dönemde fiyat baskılarını artırabileceği beklentisi, yatırımcıların para politikasına ilişkin değerlendirmelerini de etkiledi.

Artan enflasyon riski, Fed’in faiz politikasına yönelik beklentiler üzerinde baskı oluştururken, altının yükseliş potansiyelini de sınırladı. Böylece değerli metal, Fed’den gelen destekleyici beklentilere rağmen petrol fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle haftayı daha sınırlı bir kazançla tamamladı.