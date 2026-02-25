Altın fiyatı yükseldi: Yükseliş devam edecek mi?

Altın fiyatları çarşamba günü yükseldi. Spot altın, yüzde 0,5 artışla ons başına 5.174,76 dolara çıktı. Külçe altın, gün içinde üç haftanın zirvesini görmesinin ardından yatırımcıların kâr realizasyonuna gitmesiyle önceki seansı yüzde 1’in üzerinde düşüşle tamamlamıştı.

"Çin piyasasının geri dönmesi ve ABD’de artan politika belirsizliği, altının cazibesini koruyor"

Bloomberg HT'de yer alan habere göre Capital.com kıdemli piyasa analisti Kyle Rodda, “Çin piyasasının geri dönmesi ve ABD’de artan politika belirsizliği, altının ve bir ölçüde gümüşün cazibesini koruyor” dedi.

ABD'nin küresel yüzde 10'luk vergisi yürürlükte

ABD, Salı günü geçici olarak yüzde 10’luk yeni küresel ithalat vergisini uygulamaya başladı. Ancak bir Beyaz Saray yetkilisi, Washington’un bu oranı yüzde 15’e çıkarmak için çalıştığını söyledi. Bu durum, Yüksek Mahkeme’nin geçen haftaki kararı sonrası Trump’ın vergi politikalarına ilişkin kafa karışıklığını artırdı.

FED faiz indirecek mi?

Bu arada iki ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilisi, kısa vadede faiz politikasında değişiklik yapma yönünde bir istek olmadığını işaret etti. CME’nin FedWatch aracına göre piyasalar bu yıl üç adet 25 baz puanlık faiz indirimi bekliyor.

Altında yükseliş sürecek mi?

Capital.com kıdemli piyasa analisti Kyle Rodda, “Altın fiyatlarını yukarı taşıyan ABD mali ve ticaret politikası ile dış politika gibi unsurlar devam ettiği sürece altın için yukarı yönlü hareket alanı hâlâ geniş” değerlendirmesinde bulundu.

Jeopolitik cephede ise Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi, İran ile ABD’nin Perşembe günü Cenevre’de üçüncü tur nükleer görüşmeler yapacağını açıkladı.

Diğer değerli metallerde durum ne?

Spot gümüş yüzde 1 artışla ons başına 88,23 dolara yükseldi. Gümüş Pazartesi günü iki haftayı aşkın sürenin en yüksek seviyesini görmüştü. Spot platin yüzde 2,1 artışla 2.212,72 dolara, paladyum ise yüzde 1,4 yükselerek 1.793,68 dolara çıktı.