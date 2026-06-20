Altında haftalık kayıp serisi üçüncü haftasında: Altın talebi çakıldı, cazibe kayboldu

Altın fiyatları, güçlü dolar ve ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) gelen şahin mesajların etkisiyle baskı altında kalmayı sürdürüyor. Haftanın son işlem gününde yüzde 1,3'ü aşan değer kaybı yaşayan sarı metal, üst üste üçüncü haftayı da düşüşle kapatmaya hazırlanıyor.

Altın son 10 günün en düşük seviyesinde

Spot altın, yüzde 1,3'lük düşüşle ons başına 4.155 dolara inerek 11 Haziran'dan bu yana en düşük seviyesini kaydetti. Değerli metal, haftalık bazda da yaklaşık yüzde 1,5 gerilemeye hazırlanıyor. Öte yandan, Ağustos vadeli ABD altın kontratları yüzde 1,7 değer kaybederek 4.173,30 dolara düştü. Böylece altındaki kayıp serisi üçüncü haftaya taşındı.

Dolar zirvede, altın talebi zayıflıyor

Dolar endeksinin son bir yılın zirvesine yükselmesi, altının diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından maliyetini artırarak talep üzerinde baskı oluşturdu. Ayrıca, anakara Çin ile Hong Kong piyasalarının Ejderha Kayığı Festivali nedeniyle kapalı olması, piyasalardaki işlem hacmini ve genel hareketliliği sınırladı.

Fiziki altın talebi zayıflıyor: Hindistan ve Çin'den dikkat çeken sinyaller

Fiziki altın piyasasında dünyanın en büyük tüketici ülkelerinde talep zayıf seyretmeye devam etti. Hindistan'da altın fiyatlarının son iki buçuk ayın en düşük seviyelerine gerilemesine rağmen alıcı ilgisi sınırlı kalırken, fiyatlardaki dalgalı görünüm de talebi destekleyemedi. Dünyanın en büyük altın tüketicisi olan Çin'de ise altın, uluslararası fiyatlara kıyasla indirimli seviyelerden işlem gördü.

"Altın rallisi kısa sürdü"

Cnbc-E'de yer alan habere göre KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, "ABD-İran barış anlaşmasının rüzgarıyla yaşanan altın rallisi kısa sürdü. Kevin Warsh yönetimindeki Fed'in şahin tonuyla güçlenen dolar, spot ışıklarını üzerine çekti. Yeni başkanın net duruşu, jeopolitik destekleri nötrlere çevirdi ve para politikasının hala ipleri elinde tuttuğunu herkese hatırlattı" dedi.