Altın haftayı değer kaybıyla tamamladı

Geçen hafta doların değer kazanması ve piyasalarda gümrük vergisiyle ilgili gelişmeler altında gerilemeye neden oldu.

Ons altın haftayı yüzde 2 değer kaybıyla tamamlarken, yumuşak gelen verilerle Fed’in faiz indirimine dair umutlar canlı kaldı.

Altın fiyatları, haftanın son işlem gününde yüzde 0,9 oranında düşerken, ons 3 bin 289 dolardan haftayı tamamladı. Haftalık bazda ise düşüş yüzde 2’ye yaklaştı.

Gram altında son durum

Ons altındaki gerilemeyle Türkiye’de gram altın fiyatı cuma günü yüzde 0,55 oranında değer kaybederken, haftayı 4 bin 148 lira seviyesinden tamamladı.

Ticaret mahkemesinin yetkileri aştığı gerekçesiyle iptali sonrasında ABD’deki bir federal temyiz mahkemesi Trump’ın gümrük vergilerini yeniden yürürlüğe aldı.

High Ridge Futures metal işlemleri direktörü David Meger, “Altın şu anda yakın dönemdeki zirvelerden bir düzeltme yapıyor ve bir konsolidasyon döneminde. Güvenli liman ihtiyacının biraz azaldığını görüyoruz, ancak Trump cephesinden ciddi bir geri itme geleceği beklentisi fiyatlara yeniden destek sağlayabilir,” dedi.

ABD’de veriler izlendi

ABD’de haftanın son gününde açıklanan Fed’in enflasyon göstergesi olarak izlediği kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi, nisan ayında yıllık bazda yüzde 2,1 artış gösterdi. Bu oran, yüzde 2,2 olan piyasa beklentisinin altında kaldı.

Yatırımcılar, Fed’in eylül ayında kısa vadeli borçlanma faizini düşüreceği yönündeki beklentilerini sürdürdü.