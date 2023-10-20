Altında hızlı yükseliş sürüyor: İşte yeni rekor seviyeler

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dün yapmış olduğu konuşmasındaki şahin mesajlara rağmen, jeopolitik risk etkisiyle yükselişini sürdürüyor. Altının ons fiyatı, 1982 dolara yükselerek 20 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Ons altındaki yükselişin etkisiyle gram altın ise, tarihi zirvesini 1789 liraya taşıdı.

3 ayın en yüksek seviyesinde işlem görmeyi sürdüren ons altın; saat 09.05 itibarıyla yüzde 0,19 artışla 1978 dolarda işlem görüyor.

Gram altında yeni rekor

Ons altın ve dolar/TL'nin değerine göre hesaplanan gram altın ise, tüm zamanların en yüksek seviyesini 1789 liraya taşıdı. Gram altın aynı dakikalarda yüzde 0,44 primle 1782 liradan alıcı buluyor.