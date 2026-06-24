Altında iki haftanın dip seviyesi: Dolar ve faiz artışı beklentisi baskıladı

Altın, Çarşamba günü kayıplarını artırarak yaklaşık son iki haftanın en düşük seviyesine geriledi. Doların, ABD’de faiz artırımı beklentilerinin güçlenmesiyle yükselmesi altın fiyatları üzerinde baskı oluştururken, yatırımcılar ABD-İran barış görüşmelerine ilişkin çelişkili sinyalleri de fiyatlamaya devam etti.

Spot altın, yüzde 1’lik değer kaybıyla ons başına 4.067,51 dolara geriledi. Gün içinde ise 11 Haziran’dan bu yana en düşük seviyesini gördü. ABD’de ağustos vadeli altın kontratları da yüzde 1,6 düşerek 4.083,90 dolara indi.

Trump’ın “nükleer denetim” açıklamasına İran’dan yalanlama

ABD Başkanı Donald Trump, Salı günü yaptığı açıklamada İran’ın süresiz olarak nükleer denetimleri kabul ettiğini ifade etti. Ancak Tahran, müzakerelerde böyle bir taahhütte bulunulmadığını belirterek kırılgan barış sürecine ilişkin belirsizlikleri artırdı.

Öte yandan taraflar, İran’ın yurt dışında dondurulmuş fonlarına erişimini sağlayacak mekanizmanın ayrıntıları konusunda da uzlaşmazlık yaşamayı sürdürdü.

Altında sert düşüş: Fed faiz beklentisi satış baskısını artırdı

Külçe altın, ABD-İsrail’in şubat ayı sonunda İran’a karşı başlattığı savaşın ardından yaklaşık yüzde 23 değer kaybetti. Bu düşüşte, artan enflasyon baskısının yerini ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artıracağı beklentilerinin alması etkili oldu. Geleneksel olarak enflasyona karşı koruma aracı olarak görülen altın, faizlerin yükseldiği dönemlerde getiri sunmaması nedeniyle yatırımcılar açısından cazibesini yitirebiliyor.

Dolar endeksi zirvede: Altın uluslararası alıcılar için pahalandı

Dolar endeksi, bir yılı aşkın sürenin en yüksek seviyesine yükselerek altını uluslararası alıcılar için daha maliyetli hale getirdi.

Fed’e yönelik faiz beklentisi sert yükseldi: 3 artış fiyatlanıyor

Bloomberg HT'de yer alan habere göre CME FedWatch verilerine göre yatırımcılar, Fed’in bu yıl üç faiz artışı yapacağını fiyatlamaya başladı. Söz konusu beklenti, geçen haftaki Fed toplantısı öncesinde yalnızca bir faiz artışı öngörülüyordu.

Piyasalar PCE verisine kilitlendi

Piyasaların odağında, Fed’in enflasyon göstergesi olarak yakından takip ettiği ve Perşembe günü açıklanacak ABD kişisel tüketim harcamaları (PCE) verisi yer alıyor. Verinin, para politikasının geleceğine ilişkin yeni sinyaller vermesi bekleniyor.

Diğer değerli metallerde son durum ne?

Diğer değerli metallerde ise spot gümüş yüzde 0,9 düşüşle ons başına 61,44 dolara, platin yüzde 0,8 kayıpla 1.638 dolara, paladyum da yüzde 0,8 gerileyerek 1.227,41 dolara indi.