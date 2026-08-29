Altında Jackson Hole şoku: 150 dolarlık düşüş, üç haftalık seri sona erdi

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Altında sert düşüş: Üç haftalık yükseliş serisi sona erdi

Altın, haftanın son işlem gününde yaşadığı sert düşüşle haftayı kayıpla tamamladı. Böylece değerli metalin üç haftadır devam eden yükseliş serisi sona ererken, hafta boyunca elde edilen tüm kazanımlar da silindi.

Cuma günü yaşanan düşüş, altının 10 Haziran’dan bu yana gördüğü en büyük günlük kayıp olarak kayıtlara geçti. Fed’e ilişkin faiz beklentilerinin yeniden şekillenmesi ve doların güçlenmesi, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu. Değerli metal, haftalık bazda da gerileyerek yatırımcısına kayıp yaşattı.

Haftaya güçlü başladı

Altın, haftaya güçlü bir yükselişle başladı ve salı günü son üç ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Değerli metalin günlük mum grafiğinde art arda yedinci yüksek zirve de aynı gün kaydedildi.

Ancak hafta ortasından itibaren yükseliş ivmesi yerini dengeli bir seyre bıraktı. Çarşamba ve perşembe günlerinde alıcılarla satıcıların birbirine üstünlük sağlayamadığı görülürken, piyasalarda gözler Jackson Hole toplantısına çevrildi. Yatırımcılar, Fed Başkanı Kevin Warsh’ın vereceği mesajların altın fiyatlarının yönü açısından belirleyici olmasını bekledi.

Tablo Cuma günü değişti

Haftanın son işlem gününde altın fiyatlarında yön bir anda tersine döndü. Güne 4.656 dolar seviyesinden başlayan ons altın, kısa süre içinde 4.688 dolara yükselerek seansın en yüksek seviyesini gördü.

Ancak zirvenin ardından gelen güçlü satışlar, değerli metalde sert düşüşe neden oldu. Ons altın gün içinde 150,70 dolar değer kaybederek günü 4.504,10 dolardan tamamladı. Böylece gün içerisinde 4.688 doları gören altın, seansı sert kayıpla kapattı.

Altında sert düşüşün nedeni belli oldu: Warsh’ın şahin mesajları

Altın fiyatlarında yaşanan sert düşüşte, Fed Başkanı Kevin Warsh’ın Jackson Hole Ekonomik Sempozyumu’nda yaptığı konuşma etkili oldu.

Warsh’ın mayıs ayında Fed Başkanlığı görevini devralmasının ardından gerçekleştirdiği ilk önemli konuşmasında verdiği mesajlar, yatırımcılar tarafından şahin olarak değerlendirildi. Fed’in faiz politikasına ilişkin beklentilerin yeniden şekillenmesi, altın üzerinde satış baskısını artırdı.

Warsh’dan enflasyon uyarısı: “Fed’in hâlâ yapacak işi var”

Fed Başkanı Kevin Warsh, enflasyonun henüz anlamlı bir şekilde yavaşlamadığına dikkat çekerek politika yapıcıları uyardı. Warsh, temel fiyat baskılarının gerilediğinden emin olunması gerektiğini belirterek, aksi durumda Fed’in önünde hâlâ tamamlaması gereken işler bulunduğunu söyledi.

Fed’in enflasyonu yüzde 2 hedefine geri döndürme kararlılığını yineleyen Warsh, bu hedefin “sağlam ve sabit” olduğunu vurguladı. Warsh’ın açıklamaları, Fed’in faiz politikasında temkinli ve sıkı duruşunu sürdürebileceği beklentilerini güçlendirdi.

Warsh’dan faiz indirimi mesajı: Piyasaların beklentisi değişti

Warsh, mevcut finansal koşulların Fed’in para politikası açısından yeterince kısıtlayıcı olmadığını söyledi. Bu değerlendirme, Fed’in faiz politikasında daha temkinli hareket edebileceği beklentisini güçlendirdi.

Jackson Hole’daki konuşmasıyla kısa vadeli faiz politikasına ilişkin piyasalara önemli mesajlar veren Warsh, yatırımcıların faiz indirimi beklentilerini yeniden gözden geçirmesine neden oldu. Açıklamaların ardından Fed’in yakın dönemde faiz indirimine gitme ihtimaline yönelik beklentiler zayıfladı.

Fed beklentileri değişti: Eylül faiz artırımı ihtimali yüzde 50’ye yaklaştı

CME FedWatch verilerine göre piyasalar, Fed Başkanı Kevin Warsh’ın açıklamalarının ardından eylül ayında faiz artırımı ihtimalini yüzde 50’ye yakın bir seviyeye taşıdı.

Warsh’ın enflasyonla mücadeleye yönelik şahin mesajları, Fed’in önümüzdeki dönemde izleyeceği para politikasına ilişkin beklentileri yeniden şekillendirdi. Faiz artışı ihtimalinin güçlenmesiyle birlikte altın fiyatlarında da sert satışlar görüldü. Değerli metal, haftanın son işlem gününde güçlü bir düşüş kaydetti.