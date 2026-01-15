Altında kâr satışı: Rekor serisi sonrası geri çekilme! Trump’ın ılımlı mesajları altın fiyatlarını baskıladı

Altın fiyatları, üç gün üst üste kırılan rekorların ardından perşembe günü kar satışlarıyla geri çekildi.

Spot altın, yüzde 0,8 düşüşle 4 bin 584,03 dolar seviyesine geriledi. Bir önceki seansta ons fiyatı 4 bin 642,72 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü. ABD vadeli altın kontratları ise yüzde 1 kayıpla 4 bin 587,70 dolardan işlem gördü.

Gram altın ne kadar oldu?

Ons altın tarafında yaşanan düşüşle birlikte gram altın da yeni güne sert bir düşüşle başladı. Ons altın yüzde 0,8'lik düşüşle 6 bin 377 TL seviyesinde işlem görüyor.

"Altındaki yükselişin ana hikayesi ortadan kalkmadı"

Cnbc-E'de yer alan habere göre Tastylive Küresel Makro Başkanı Ilya Spivak, altın fiyatındaki düşüşü ABD Başkanı Trump’ın İran’a ilişkin açıklamalarına bağlayarak, kısa vadede güvenli liman talebinin törpülendiğini söyledi. Spivak, “Bugün altın biraz geri çekiliyor; Trump’ın ‘İran’a müdahale etmeyebiliriz’ mesajı kısa vadede güvenli limanı zayıflattı. Ancak altındaki yükselişin ana hikayesi ortadan kalkmış değil” değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın İran mesajları tansiyonu düşürdü

1979 Devrimi’nden bu yana en sert iç karışıklık ile karşı karşıya olan İran’da yönetim, bölgedeki ABD üslerini hedef alabileceği yönünde sert mesajlar verirken Trump Beyaz Saray’da “bekle-gör” yaklaşımını benimsediğini ima etti. Bu ton değişimi, jeopolitik risk algısını kısa vadede azalttı.

Powell dosyası: “Şimdilik görevden alma yok”

Trump, Jerome Powell hakkında Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen bir soruşturma olmasına rağmen şu aşamada görevden alma planı olmadığını söyledi. Ancak “nihai karar için erken” ifadesini de ekledi. Bu açıklama, Federal Reserve’in bağımsızlığına dair endişeleri geçici olarak dindirdi.

Gözler istihdam verilerine çevrildi

Piyasalar, para politikasına dair yeni ipuçları için ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları verisini bekliyor. Yatırımcılar, bu yıl iki faiz indirimi beklentisini koruyor.

Düşük faiz ortamı ile jeopolitik ve ekonomik belirsizlikler, geleneksel olarak getirisi olmayan altın gibi varlıkları destekliyor.

Gümüşte sert düşüş

Spot gümüş yüzde 5,6 düşüşle 87,46 dolara indi. Gün içinde 93,57 dolar ile rekor kırmıştı.

Diğer değerli metallerde durum ne?

Platin yüzde 4,3 gerileyerek 2 bin 282,90 dolara düştü. Aralık sonunda 2 bin 478,50 dolar ile zirve görülmüştü.

Paladyum yüzde 3,3 kayıpla 1.766,25 dolara indi ve bir haftanın en düşük seviyelerine yakın seyretti.