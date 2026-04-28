Altında kısa vadeli baskı sürerken yıl sonu için iddialı tahmin

Altın, geniş bir yatay kanalda sıkışmaya devam ediyor ve kısa vadeli enflasyon korkularının yarattığı baskıyla şahin faiz oranı beklentilerinin ağırlığını taşıyor; ancak uluslararası bir yatırım şirketi, altın fiyatlarının yıl sonunda ons başına 5.000 doların üzerinde kapanacağını öngörmeye devam ediyor.

Amundi Investment Institute'te FX Stratejisi Başkanı Lorenzo Portelli, en son kıymetli madenler raporunda, İran'daki devam eden savaşın yol açtığı mevcut enerji şokunun enflasyon üzerinde yalnızca kısa vadeli bir etki yaratacağını öngördüğünü belirtti.

Portelli, raporunda şunları söyledi:

"Önümüzdeki 12 aya baktığımızda, altın konusundaki yapıcı görüşümüzü koruyoruz ve fiyatların 5.500 dolara doğru hareket etme potansiyeli gördüğümüzü ifade ediyoruz. Orta Doğu'daki kaosun yol açtığı enerji fiyatlarındaki sert yükseliş, yıllık enflasyonu iki yılın en yüksek seviyesi olan %3,3'e taşımış olsa da çekirdek tüketici fiyatları, son 12 ayda yalnızca ılımlı düzeyde yüksek seyrederek % 2,6'da kalmıştır. Çekirdek enflasyon hâlâ Federal Rezerv'in %2 hedefinin üzerinde olsa da ivme kazanmamaktadır.”

"Kötü haberler" büyük ölçüde piyasalarda fiyatlandı

Portelli, "Çekirdek enflasyon daha ılımlı ve daha iyi kontrol altında seyrediyor; bu durum merkez bankalarının daha da şahin bir tutum benimseme ihtiyacını azaltıyor. Bizim görüşümüze göre, enerji şokunun tetiklediği enflasyonist itki kalıcı olmaktan ziyade geçici nitelik taşıyacaktır" dedi.

Portelli aynı zamanda yatırım talebinin yalnızca ABD faiz oranları tarafından şekillendirilmediğine de dikkat çekti. Ocak ayındaki tüm zamanların en yüksek seviyesinden yaklaşık % 15 düşen altın fiyatlarıyla birlikte, "kötü haberlerin" büyük ölçüde piyasalarda fiyatlandığını ekledi ve şunları söyledi:

"Merkez bankası talebi, özellikle rezervlerini geleneksel para birimlerinden uzaklaştırarak çeşitlendirmeye devam eden gelişmekte olan piyasa otoriteleri arasında güçlü kalmaya devam edecektir. Bu trendin yakın vadede tersine döneceğini öngörmüyoruz. Altın, ABD dolarına olan bağımlılığı azaltmak ve portföy dayanıklılığını artırmak isteyen rezerv yöneticileri için stratejik bir varlık olmayı sürdürmektedir.”

Altın gibi somut varlıklara olan ilgi daha da artacak

Portelli aynı zamanda artan egemen borç düzeylerinin ve özel kredi piyasalarında büyüyen likidite sorunlarının, fiyatlar kısa vadede oynak kalsa bile, altın gibi somut varlıklara olan ilgiyi daha da artıracağını vurgulayarak şöyle belirtti:

"Kısa vadede, bazı merkez bankaları; Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerden kaynaklanan riskler de dahil olmak üzere, artan oynaklık ortamında para birimlerini savunmak amacıyla altın rezervlerinin bir bölümünü taktiksel olarak kullanmayı tercih edebilir. Böyle bir adım mümkün olsa da bu durum, altından yapısal bir uzaklaşmanın işareti olarak yorumlanmamalıdır. Bu, daha belirsiz bir ortamda kısa vadeli politika yönetimini yansıtmaktadır. Sonuç itibarıyla altını değerli bir güvenli liman varlığı olarak görmeye devam ediyoruz. Her piyasa şokuna karşı evrensel bir koruma aracı değildir; ancak sistemik risk, para birimi değer kaybı ve politika belirsizliğine karşı etkin bir koruma sağlamayı sürdürmektedir."