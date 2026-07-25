Altında ‘köpük’ temizlendi: WisdomTree 2027 için hedef büyüttü

Altın piyasasında yılın ilk yarısında yaşanan sert fiyat geri çekilmeleri küresel piyasalarda büyük bir tedirginlik yaratırken, WisdomTree yayımladığı stratejik analizde ezber bozan bir yaklaşım ortaya koydu. Kurum, ocak ayında kaydedilen tarihi zirvenin ardından gelen keskin düşüşün yapısal bir çöküş olmadığını vurguluyor. Aksine bu süreci, gerçekçi olmayan değerlemelerin elendiği son derece sağlıklı bir temizlik aşaması olarak tanımlıyor. Küresel varlık yönetimi devi, makroekonomik dengelerin kademeli olarak yerine oturmasıyla birlikte kıymetli madenin önümüzdeki dönemde yeni bir rekor kırabileceğini öngörüyor.

Yapısal boğa piyasası için güçlü taban oluştu

WisdomTree analizine göre, spekülatif hareketlerin geride kalmasıyla birlikte altın fiyatları için oldukça sağlam bir zemin hazırlanmış durumda. Teknik grafiklerin de bu yeni dönem için son derece güçlü bir taban desteği oluşturduğunu kaydeden kurum, yaşanan düzeltmenin piyasayı gelecekteki sağlıklı yükselişler için hazırladığını savunuyor. Yaşanan bu arınma süreci, fiyatların geçici dalgalanmalardan sıyrılarak daha dengeli ve öngörülebilir bir patikaya girmesine olanak tanıyor.

Fiyatı baskılayan üç büyük küresel gelişme

Fiyat düzeltmesini tetikleyen karmaşık faktörleri derinlemesine inceleyen WisdomTree, yakın dönemde altın üzerinde baskı oluşturan üç temel gelişmeye dikkat çekiyor. Bu unsurların başında, Kevin Warsh’un ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanlığı koltuğuna oturmasıyla birlikte para politikasının bağımsızlığına olan güvenin tazelenmesi ve yeni dönem faiz patikasına dair öngörülerin netleşmesi yer alıyor. Eş zamanlı olarak, İran merkezli jeopolitik krizlerin derinleştiği süreçte kurumsal yatırımcıların acil nakit ihtiyacını karşılamak için altın pozisyonlarını hafifletmesi de satışı hızlandırdı. Süreci tetikleyen bir diğer önemli gelişme ise dünyanın en büyük iki değerli metal tüketicisi olan Çin ve Hindistan’daki fon yatırımcılarının yanı sıra kripto ekosistemindeki kurumsal alıcıların talebini yavaşlatması oldu.

Gelinen noktada spekülatif fiyat hareketlerinin geride kaldığını belirten WisdomTree, altının yeniden enflasyon, faiz oranları ve doların gücü gibi geleneksel makroekonomik temellere göre fiyatlanmaya başladığını ifade ediyor. Kurum, boğa piyasasının yeniden ivme kazanması için bazı kritik şartların gerçekleşmesi gerektiğini savunuyor. ABD'de enflasyonist baskıların hafiflemesi, tahvil faizlerinin dengeye oturması ve küresel piyasalarda dolar endeksinin zayıflaması halinde, yapısal yükseliş trendi ikinci perdesini açacaktır. Kurum, bu makroekonomik şartların bir araya gelmesi durumunda altının orta vadede yönünü yukarı çevirerek ons başına 4.563 dolara ulaşacağını tahmin ediyor.