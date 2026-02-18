Altında kritik aralık: Geri çekilme fırsat, zirve risk
StoneX Kıdemli Piyasa Analisti Matt Simpson, altın fiyatlarının kısa vadede ons başına 4.800–5.100 dolar bandında dalgalı bir seyir izleyebileceğini belirtti.
Simpson, 4.800 dolar üzerinde yaşanacak geri çekilmelerin alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini ve hedefin 5.000 dolar olabileceğini belirtti.
Analist, 5.000 dolar seviyesine yakın yükselişlerde satıcıların devreye girerek yukarı yönlü momentumun sınırlanabileceği konusunda da uyardı.