Altında kritik eşik alarmı: SocGen'den 3 bin ton ve 5 bin dolar mesajı

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Banka notunda, altının son toparlanma denemesinde 200 günlük ortalama üzerinde tutunmakta zorlandığı ve bu durumun aşağı yönlü momentumun sürdüğünü gösterdiği vurgulandı. 4315 dolar civarındaki son tepe seviyesinin geri alınamaması halinde düşüşün devam edebileceği ifade ediliyor.

Aşağı yönlü harekette ilk izlenen seviye 4095 dolar projeksiyonu olarak öne çıkıyor. Asıl kritik bölge ise haziran ve temmuz aylarında oluşan diplerin bulunduğu 3960-3940 bandı. Burası orta vadeli yön için belirleyici eşik olarak görülüyor. Bu bandın altına sarkma halinde düzeltmenin derinleşebileceği belirtiliyor.

SocGen hisseyi %58'e çıkardı, altında %10'u korudu

Societe Generale çoklu varlık portföyünde pozisyonlarını da güncelledi. Banka altın ağırlığını %10'da, genel emtia ağırlığını %10'da sabit tuttu. Hisse senedi tahsisini %55'ten %58'e yükseltirken, devlet tahvillerine ayrılan payı %15'ten %12'ye indirdi.

2026'nın başından bu yana varlık sınıfları arasında keskin bir ayrışma yaşandığı, hisse ve emtianın güçlü performans sergilerken tahvillerin baskı altında kaldığı kaydedildi. Bankanın SGMAP portföyünün bu ayrışmada hisse ve emtia odaklı yapısı sayesinde güçlü bir getiri ortaya koyduğu ifade edildi. Önümüzdeki dönem için %60 hisse, %20 tahvil ve %20 emtiadan oluşan bir yapının daha dengeli olabileceği değerlendirmesi yapıldı.

Doların kredibilitesi sorgulanıyor: Merkez bankaları rotayı altına çevirdi

Societe Generale'e göre altının portföydeki rolü yeniden güçleniyor. Jeopolitik parçalanma ve ABD'nin mali yapısı ile para birimine yönelik kredibilite endişeleri, rezerv varlıklarda çeşitlenme ihtiyacını artırıyor. Bu tablo değer kaybına karşı korunma temasını yeniden gündeme taşıyor.

Merkez bankalarının altın alımını sürdürürken ABD Hazine tahvillerine olan maruziyeti azalttığı belirtiliyor. Yapısal çeşitlenme eğiliminin, döngüsel taraftan da destek bulduğu vurgulanıyor. Reel faizlerde beklenen gerileme, altının taşıma maliyetini düşürürken, dolardaki zayıflama beklentisi ve ETF tarafına dönen yatırımcı ilgisi de yukarı yönlü rüzgar olarak gösteriliyor.

Küresel altın ETF varlıklarının yeniden 3 bin ton seviyesine yaklaşması, yatırım talebinin toparlandığının teyidi olarak yorumlanıyor.

Tahminler: Önce 4750 dolar, sonra 5 bin dolar üzeri

Tüm bu çerçevede banka altın için yükseliş alanının sürdüğünü düşünüyor. Tahminler dördüncü çeyrek için 4750 dolar, 2027 ikinci çeyrek için 5000 dolar ve üçüncü çeyrek için 5250 dolar seviyesinde. Yıllık ortalama beklentiler 2026 için 4500 dolar, 2027 için ise 5125 dolar olarak korunuyor.