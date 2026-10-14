Altında kritik gün! ABD enflasyon verisi fiyatların yönünü belirleyecek

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Spot altın, saat 05.51 itibarıyla ons başına 4.159,45 dolardan işlem gördü. Böylece fiyatlarda önceki kapanışa göre önemli bir değişim yaşanmadı. Aralık vadeli ABD altın kontratları ise yüzde 0,1 yükselerek 4.182,60 dolara çıktı.

Tastylive Küresel Makroekonomi Başkanı Ilya Spivak, altın fiyatlarında belirgin bir hareket görülmediğini ve değerli metalin belirli bir fiyat aralığında kaldığını belirtti. Petrol fiyatları yükselirken altının mevcut seviyelerini korumasının, yukarı yönlü hareket için yeni bir gerekçenin beklendiğine işaret ettiğini söyledi.

Piyasaların gözü ABD enflasyon verisinde

ABD'de bugün saat 15.30'da açıklanması beklenen TÜFE verisi, Fed'in para politikası beklentileri açısından önem taşıyor. Perşembe günü açıklanacak üretici fiyat endeksi (ÜFE) ve perakende satış verileri de ekonomik görünümün değerlendirilmesinde etkili olacak.

Spivak, enflasyon ve perakende satış verilerinin ekonomik ivmede zayıflamaya işaret etmesi durumunda piyasaların bu yıl için ilave faiz artırımı beklentilerini azaltabileceğini ifade etti. Böyle bir senaryonun altın fiyatlarına destek sağlayabileceğini dile getirdi.

Fed'den faiz artışı sinyalleri geliyor

New York Fed Başkanı John Williams, enflasyonla mücadele kapsamında merkez bankasının bu yıl bir faiz artırımı daha yapması gerekebileceği yönündeki görüşünü yineledi.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller ise ABD tahvil getirilerindeki son yükselişin enflasyon beklentilerindeki artıştan çok ekonomik büyümenin güçlenmesini yansıttığını belirtti. Waller, enflasyon beklentilerinin sağlam biçimde çıpalanmış durumda olduğunu söyledi.

CME FedWatch verilerine göre piyasalar, Fed'in bu ay faiz artırmasına yüzde 23 olasılık tanırken aralık ayında faiz artışı yapılmasını yüzde 88 olasılıkla fiyatlıyor.

Altın, enflasyona karşı korunma aracı olarak görülse de faiz oranlarının yükselmesi, getiri sağlamayan değerli metalin yatırımcılar açısından cazibesini azaltabiliyor. Bu nedenle Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler, altının fiyat hareketleri üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

Orta Doğu'daki gerilim petrol fiyatlarını yükseltti

Jeopolitik gelişmeler de piyasaların gündeminde yer aldı. Yemen'deki İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan arasındaki çatışmalar şiddetlenirken ülkenin doğusundaki Dhahran kentinde Saudi Aramco'ya ait bir idari binaya saldırı düzenlendi.

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı saldırıyı doğruladı. Gelişmenin ardından petrol fiyatlarında çarşamba günü yükseliş görüldü. Petrol fiyatlarındaki hareketin enflasyon beklentileri ve merkez bankalarının faiz kararları üzerindeki olası etkileri de yatırımcılar tarafından yakından izleniyor.

Gümüş geriledi, paladyum yükseldi

Diğer değerli metallerde ise farklı yönlerde hareketler görüldü.

Gümüş: Yüzde 0,6 düşüşle ons başına 59,11 dolara geriledi.

Platin: Ons başına 1.664,19 dolarda yatay seyretti.

Paladyum: Yüzde 0,4 yükselişle ons başına 1.130,81 dolara çıktı.

Piyasalar, ABD'den gelecek enflasyon ve ekonomik aktivite verilerinin ardından Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentilerin nasıl şekilleneceğine odaklandı.