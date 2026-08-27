Altında kritik gün: Fiyatlar yükseldi, piyasalar Fed’in mesajına kilitlendi

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Ons altın 4.630 doları aştı

Spot altın, 02.32 GMT itibarıyla yüzde 0,8 yükselerek 4.630,09 dolara çıktı. ABD altın vadeli işlemleri de yüzde 0,7 artışla 4.685,50 dolara yükseldi.

OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong, doların zayıflayacağı beklentisi ile ABD bütçe açığına ilişkin endişelerin orta vadede altın fiyatlarını desteklemeyi sürdürebileceğini belirtti.

Altın, geçen hafta da yüzde 5’in üzerinde değer kazanmıştı. ABD Hazinesi’nin uzun vadeli tahvil alımlarını artırma kararı sonrasında doların geleceğine yönelik endişelerin güçlenmesi, yatırımcıların değerli metale olan ilgisini artırmıştı.

Piyasalar Warsh'ın mesajlarına kilitlendi

Altın piyasasında gözler şimdi Wyoming’de düzenlenen Jackson Hole sempozyumuna çevrildi. Fed Başkanı Kevin Warsh’ın yapacağı konuşmada para politikasının geleceğine ilişkin vereceği mesajlar, piyasaların yönü açısından yakından takip edilecek.

Yatırımcılar özellikle Fed’in mevcut ekonomik koşullar karşısında faiz politikasında nasıl bir yol izleyeceğine ilişkin ipuçları arıyor.

Kelvin Wong, Warsh’ın gelecekteki para politikasına ilişkin net bir yönlendirme yapmaması durumunda mevcut faiz beklentilerinde önemli bir değişiklik yaşanmayabileceğini ifade etti.

Faiz beklentileri ve enflasyon yakından izleniyor

CME FedWatch verilerine göre piyasalar, eylülde ABD’de faiz artırımı ihtimalini yüzde 36,5 olarak fiyatlıyor. Aralık ayına kadar en az bir faiz artışı ihtimali ise yüzde 72,7 seviyesinde bulunuyor.

Öte yandan çarşamba günü açıklanan veriler, ABD’de yıllık enflasyonun temmuz ayında beklentilerin aksine değişmediğini gösterdi. Enflasyonun Fed’in yüzde 2’lik hedefinin üzerinde seyretmeye devam etmesi, faiz politikasına ilişkin belirsizliği artırıyor.

İran savaşı sonrasında yaşanan enflasyon yükselişinin hız kesmesine rağmen düşüşün duraksaması da Fed’in önündeki tabloyu daha karmaşık hale getiriyor.

Yüksek faiz altının yükselişini sınırlayabilir

Altın, ekonomik ve jeopolitik belirsizlik dönemlerinde güvenli liman olarak öne çıkıyor. Ancak faiz oranlarının yüksek kalması, faiz getirisi sağlamayan altının yatırımcılar açısından cazibesini azaltabiliyor.

Bu nedenle Fed’in faiz politikasına ilişkin mesajları, doların seyri ve ABD enflasyon verileri altının kısa vadeli yönü açısından kritik önem taşıyor.

Diğer değerli metaller de yükseldi

Altındaki yükselişe diğer değerli metaller de eşlik etti.

Gümüş: Yüzde 1,7 artışla 69,28 dolar

Platin: Yüzde 1,1 artışla 1.848,57 dolar

Paladyum: Yüzde 0,5 artışla 1.334,49 dolar

Piyasalarda bundan sonraki süreçte Fed Başkanı Warsh’ın Jackson Hole’daki açıklamalarının yanı sıra ABD enflasyonu, faiz beklentileri ve doların hareketi yakından takip edilecek. Bu başlıklardan gelecek sinyaller, altının yeni zirvelere yönelip yönelmeyeceği konusunda belirleyici olabilir.