Altında kritik veri öncesi yükseliş: Fiyatlar 10 haftanın zirvesine yaklaşıyor

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Altın yeniden 4.400 doları aştı: Gözler ABD enflasyon verisinde

Altın fiyatları çarşamba günü yaklaşık yüzde 1 yükselerek yeniden 4.400 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Spot altının ons fiyatı 4.406,34 dolara ulaşırken, ABD altın vadeli kontratları da yüzde 0,6 artışla 4.466,70 dolara yükseldi.

Yatırımcıların odağında ise bugün açıklanacak ABD enflasyon verisi bulunuyor. Verinin, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentiler üzerinde belirleyici olması ve altının yönünü etkilemesi bekleniyor.

Fiyatlar 10 haftanın zirvesini gördü

Altın, salı günü 10 haftanın en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından teknik dirençle karşılaştı. Değerli metalin fiyatı, 100 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu yaklaşık 4.387 dolar seviyesinde ivme kaybederken, yükseliş eğilimini korudu.

Piyasalarda gözler, altının bu kritik direnç seviyesini aşıp aşamayacağına çevrildi. Direncin kırılması halinde yükselişin güç kazanabileceği, aksi durumda ise kısa vadeli kâr satışlarının gündeme gelebileceği değerlendiriliyor.

Fed'in faiz artışı beklentisi geriledi

Altın fiyatlarındaki yükselişin önemli desteklerinden biri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentilerdeki değişim oldu. Geçen hafta açıklanan zayıf istihdam verisinin ardından yatırımcılar, Fed'in faiz artırma ihtimalini daha düşük fiyatlamaya başladı.

CME FedWatch verilerine göre, eylül ayında faiz artırımı olasılığı yüzde 50'ye geriledi. Faiz beklentilerindeki bu değişim, faiz getirisi sunmayan altına olan talebi destekleyerek değerli metalin yükselişini güçlendirdi.

Enflasyon verisi bugün açıklanıyor

Piyasaların odağında bugün açıklanacak ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi bulunuyor. Temmuz ayına ilişkin enflasyon rakamlarının, Fed'in önümüzdeki dönemde izleyeceği para politikasına ilişkin beklentiler açısından önemli bir sinyal vermesi bekleniyor.

Enflasyonun beklentilerin altında kalması durumunda, Fed'in faiz artıracağına yönelik beklentilerin daha da zayıflayabileceği ve bunun altın fiyatlarına destek sağlayabileceği değerlendiriliyor. Beklentilerin üzerinde gelecek bir veri ise faiz politikasına ilişkin öngörüleri yeniden şekillendirerek altın üzerinde baskı oluşturabilir.

Düşük faiz beklentisi altını destekliyor

Faiz getirisi bulunmayan altın, faiz oranlarının düşeceğine yönelik beklentilerin güçlenmesiyle yatırımcıların ilgisini artırıyor. Piyasalarda Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentilerin değişmesi, değerli metalin yükselişini destekleyen önemli unsurlar arasında yer alıyor.

OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong da altındaki yükselişin temel nedenlerinden birinin, Fed'in faiz artıracağına yönelik fiyatlamaların zayıflaması olduğunu belirtti.

Zayıf istihdam verisi sonrası yükseliş hızlandı

Geçen hafta açıklanan ve beklentilerin altında kalan ABD istihdam verisi, altın fiyatlarında yükselişi hızlandırdı. Değerli metal, cuma günü ocak ayından bu yana en güçlü haftalık kazancını kaydetti.

İstihdam piyasasındaki zayıflamanın Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentileri değiştirebileceği değerlendirilirken, yatırımcılar üzerindeki faiz artışı baskısının azalabileceği öngörülüyor. Bu beklenti, faiz getirisi bulunmayan altına yönelik talebi destekledi.

Hürmüz gerilimi de piyasaları etkiliyor

Altın fiyatlarında makroekonomik beklentilerin yanı sıra jeopolitik gelişmeler de yakından takip ediliyor. ABD ile Yemen'deki İran destekli Husilerin deniz taşımacılığına yönelik ayrı saldırılarının ardından petrol fiyatlarındaki yükseliş sürerken, bölgedeki gerilim de piyasalarda risk algısını artırıyor.

İran'ın, Washington'ın kendi koşullarını kabul etmemesi halinde Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalacağını açıklaması ise enerji arzına ilişkin endişeleri güçlendirdi. Artan jeopolitik risklerin, güvenli liman talebi üzerinden altın fiyatlarını da destekleyebileceği değerlendiriliyor.

Şimdi kritik eşik ABD enflasyonu

Altın piyasasında kısa vadeli yönün belirlenmesinde bugün açıklanacak ABD enflasyon verisi kritik rol oynayacak. Enflasyonun beklentilerin altında kalması, Fed'in daha sıkı para politikası uygulayacağına yönelik beklentileri zayıflatarak altın fiyatlarında yeni bir yükseliş alanı oluşturabilir.

Buna karşılık, enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi halinde faiz artışı beklentilerinin yeniden güçlenmesi ve bunun da altın fiyatları üzerinde baskı oluşturması bekleniyor. Yatırımcılar, verinin ardından Fed'in faiz politikasına ilişkin sinyalleri yakından izleyecek.